Стальнухин: в другие партии я вступать не собираюсь

"Не знаю, как получится. Не всегда то, что мы хотим сегодня совпадает с тем, что хотят от нас люди завтра. Мы не знаем, что произойдет через 10 минут. Как мы можем говорить о том, что произойдет через полгода", - сказал Михаил Стальнухин в ответ на вопрос корреспондента ERR, собирается ли депутат уйти из политики и будет ли он снова баллотироваться в Рийгикогу.

"Такое решение правления я ожидал. У меня есть только радость по поводу того, что у меня была возможность высказать свои взгляды и видение. А сейчас есть возможность сказать спасибо тем сотням, тысячам людей, с кем вместе я 27 лет провел в рядах Центристской партии. И я желаю им успешной работы, хорошего здоровья", - заявил Стальнухин.

Депутат Рийгикогу заверил, что не собирается вступать в какие-то другие партии. "Точно нет", - был категоричен Стальнухин.

Экс-центрист не знает, останется ли он в Нарве как политик. "Как учитель точно останусь, - сказал Стальнухин. - Спрос на учителей есть. Я даже не уверен, что я буду работать в школе. Я десять лет преподавал взрослым.