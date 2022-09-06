Осиновский: надо ограничить доходы энергокомпаний

По мнению Олега Осиновского, не стоит драматизировать нынешнюю ситуацию. "Если вы посмотрите на таллиннские улицы, я бы сказал, что праздник жизни продолжается. Сегодня у магазинов невозможно припарковаться, очереди на покупку новых автомобилей растягиваются на годы", - заявил предприниматель.

Он не отрицает, что счета будут расти, но добавляет, что этот рост можно остановить, снизив энергопотребление, уменьшив на пару градусов температуру в квартире.

"Готовы ли мы сегодня поступиться своим комфортом? Я лично готов. Когда электричество в один день стоило 4000 евро за мегаватт, я принципиально всё дома отключил. Не хочу давать энергокомпании незаработанные ею деньги. Это нечестная прибыль. Поэтому если население готово, скажем так, ограничить доходы энергокомпаний, не покупая дорогое электричество, то мы можем сбить цену", - уверен Осиновский.