"Минималка" может существенно поднятся

Глава Центрального союза работодателей Арто Аас отметил, что это компромисс, который должен учитывать как высокую инфляцию, так и охлаждение экономики. „Быстро растущие цены на ресурсы и расходы на энергию оказывают сильное давление на наших предпринимателей, что, к сожалению, не способствует конкурентоспособности и уверенности в бизнес-среде Эстонии“, — прокомментировал Аас. „В то же время ясно, что работники с более низкими доходами нуждаются в большей поддержке, чтобы справиться с быстрой инфляцией, а на нашем и без того маленьком рынке труда каждая пара рук стоит дорого“.

В результате соглашения минимальная заработная плата вырастет на 10,9% и составит 39,3% от средней заработной платы, прогнозируемой Министерством финансов в 2023 году.

По словам председателя Центрального союза профсоюзов Яана-Хендрика Тоомеля, сочетание недавно подписанного с работодателями соглашения о повышении минимальной заработной платы и повышения не облагаемого налогом минимума доходов, которое будет реализовано со следующего года, добавит более 100 евро в месяц работникам с низким доходом. „На фоне высокой инфляции и роста цен на энергоносители это значительный финансовый выигрыш для низкооплачиваемых работников, который поможет немного смягчить ситуацию у тех, кто зарабатывает ниже среднего уровня“, — пояснил Тоомель.