Ратас собирается на встречу с нарвитянами

"Центристская партия остается в Нарве. Она не спускает там свой флаг. Наоборот, скоро будут выборы в Рийгикогу, и я считаю, что у нас важная роль в объединении общества в Эстонии", - заявил Юри Ратас после заседания правления партии, на котором из рядов центристов был исключен депутат Рийгикогу и Нарвского городского собрания Михаил Стальнухин, пишет rus.err.