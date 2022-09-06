Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что в ближайшее время собирается поехать в Нарву и встретиться с горожанами и местными центристами.
Ратас собирается на встречу с нарвитянами
Ратас собирается на встречу с нарвитянами
"Центристская партия остается в Нарве. Она не спускает там свой флаг. Наоборот, скоро будут выборы в Рийгикогу, и я считаю, что у нас важная роль в объединении общества в Эстонии", - заявил Юри Ратас после заседания правления партии, на котором из рядов центристов был исключен депутат Рийгикогу и Нарвского городского собрания Михаил Стальнухин, пишет rus.err.
Ранее правление Нарвского округа Центристской партии заявило, что хочет, чтобы Стальнухин, который, выражая свое мнение в связи с переносом советских памятников, назвал руководителей государства "фашистами", остался в партии.