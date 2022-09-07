В августе жизнь подорожала на 25 процентов

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с августом 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, - от общего повышения индекса они составили более 40%. "Поступившее в дома электричество было дороже на 205,9%, теплоэнергия (отопление) - на 61,7%, газ - на 244,2% и твердое топливо - на 100,0%. Изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, а также с транспортом, составили соответственно пятую и седьмую часть от общего повышения индекса. Бензин был дороже на 30,5% и дизельное топливо - на 46,9%", - добавила Трасанов.