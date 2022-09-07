Ср, 7.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Нарве женщина тяжело пострадала при взрыве газа

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Нарве женщина тяжело пострадала при взрыве газа
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Взрыв в биокамине нанес молодой женщине тяжелые ожоги.
Взрыв в биокамине нанес молодой женщине тяжелые ожоги. Фото: Спасательный департамент

В Нарве при взыве газа молодая женщина получила cерьезные увечья, находившийся в той же квартире ребенок не пострадал.

Вечером 6 сентября спасатели выехали на улицу Сепа в городе Нарва, где в биокамине взорвался газ.

Тушить пожар помогали соседи, большого возгорания не было.

Молодая женщина получила серьезные ожоги, находившийся в другой комнате ребенок здоров и передан заботам другого родителя.

Пострадавшую доставили в больницу, ее состояние очень тяжелое.

В квартире не было датчика дыма.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх