В Нарве при взыве газа молодая женщина получила cерьезные увечья, находившийся в той же квартире ребенок не пострадал.
В Нарве женщина тяжело пострадала при взрыве газа
В Нарве женщина тяжело пострадала при взрыве газа
Вечером 6 сентября спасатели выехали на улицу Сепа в городе Нарва, где в биокамине взорвался газ.
Тушить пожар помогали соседи, большого возгорания не было.
Молодая женщина получила серьезные ожоги, находившийся в другой комнате ребенок здоров и передан заботам другого родителя.
Пострадавшую доставили в больницу, ее состояние очень тяжелое.
В квартире не было датчика дыма.