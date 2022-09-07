Многие директора школ Стальнухина учителем не возьмут

Ирене Кяосаар, директор Эстонской государственной гимназии, которая строится в Нарве и начнет работу следующей осенью, сказала Postimees, что, хотя в приграничном городе острая потребность в учителях, владеющих эстонским языком, она точно не даст Стальнухину работу, потому что его система ценностей не совпадает с системой ценностей их гимназии.

Директор Нарвской гимназии Тейви Габриэль, как и Кяосаар, заявила, что если Сталнухин подаст заявку на должность учителя, ее ответом будет категорическое "нет". То же ответил и директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур, а директор Славянской основной школы Кохтла-Ярве Светлана Владимирова признала, что, хотя учителей не хватает, а у Стальнухина есть опыт работы в школе, недавнее заявление политика является большим препятствием для его найма.