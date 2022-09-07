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Рейнсалу: запрет на въезд для российских туристов может начать действовать в течение сентября

Erik Kalda
, ajakirjanik
Рейнсалу: запрет на въезд для российских туристов может начать действовать в течение сентября
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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Во вторник в Каунасе состоялась встреча министров иностранных дел стран Балтии и Северных стран, на которой была озвучена инициатива Балтийских стран ограничить въезд для российских туристов.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, страны Балтии представили коллегам из Северных стран свое понимание вопроса и в ближайшее время в правительства будут внесены предложения о закрытии границ стран Балтии для российских туристов.

"Такая мера могла бы вступить в силу после определенного срока уведомления. Мы хотим, чтобы это произошло уже в течение сентября, то есть в перспективе ближайших недель", – сообщил Рейнсалу в передаче Uudis+ на Vikerraadio.

Запрет будет распространяться на все страны Балтии. Литва уже подготовила соответствующие документы. Правительство Эстонии обсудит вопрос на заседании 8 сентября. "По имеющейся сейчас информации, Польша аналогичное решение не приняла", – сказал Рейнсалу.

Он отметил, что такое решение призвано оказать дополнительное давление на Россию: "И чтобы граждан страны-агрессора на нашей территории было меньше чисто физически".

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