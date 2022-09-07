Рейнсалу: запрет на въезд для российских туристов может начать действовать в течение сентября

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, страны Балтии представили коллегам из Северных стран свое понимание вопроса и в ближайшее время в правительства будут внесены предложения о закрытии границ стран Балтии для российских туристов.

"Такая мера могла бы вступить в силу после определенного срока уведомления. Мы хотим, чтобы это произошло уже в течение сентября, то есть в перспективе ближайших недель", – сообщил Рейнсалу в передаче Uudis+ на Vikerraadio.

Запрет будет распространяться на все страны Балтии. Литва уже подготовила соответствующие документы. Правительство Эстонии обсудит вопрос на заседании 8 сентября. "По имеющейся сейчас информации, Польша аналогичное решение не приняла", – сказал Рейнсалу.