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На что потратить деньги народного бюджета

Ирина Кивисельг
, журналист
На что потратить деньги народного бюджета
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Так называемый серый дом является символом руководства города Кохтла-Ярве. Здесь до сих пор располагаются городское управление и городской совет.
Так называемый серый дом является символом руководства города Кохтла-Ярве. Здесь до сих пор располагаются городское управление и городской совет. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Народное голосование за лучшую идею по народному бюджету Кохтла-Ярве проходит с 6 по 18 сентября.

Горожане могут выбирать из шести предложенных объектов, что могли бы появиться в Кохтла-Ярве в ближайшем будущем: мультифункциональная площадка для игр и занятий спортом на основе мини-арены в Ахтме, комплекс качелей "Выше солнца", общинная зона отдыха в Сомпаской части города, новое "Окно культуры" в Кохтла-Ярве, уличная тренажерная площадка на территории Славянской основной школы или спортивная и детская площадка в Ору.

Голосовать можно как в электронной системе, так и лично - пункты для голосования будут открыты в разных частях города, с собой необходимо иметь удостоверяющий личность документ.

Дополнительная информация - на сайте города.

Народный бюджет предусматривает использование 45 тысяч евро, в Кохтла-Ярве распределяется второй раз, в прошлом году победила идея строительства площадки для выгула собак в Ахтмеской части города.

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