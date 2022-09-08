На что потратить деньги народного бюджета

Горожане могут выбирать из шести предложенных объектов, что могли бы появиться в Кохтла-Ярве в ближайшем будущем: мультифункциональная площадка для игр и занятий спортом на основе мини-арены в Ахтме, комплекс качелей "Выше солнца", общинная зона отдыха в Сомпаской части города, новое "Окно культуры" в Кохтла-Ярве, уличная тренажерная площадка на территории Славянской основной школы или спортивная и детская площадка в Ору.

Голосовать можно как в электронной системе, так и лично - пункты для голосования будут открыты в разных частях города, с собой необходимо иметь удостоверяющий личность документ.

Дополнительная информация - на сайте города.