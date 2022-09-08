С 6 сентября финансовую службу горуправления Кохтла-Ярве возглавляет Элина Виск, победившая в конкурсе из семи кандидатов
В Кохтла-Ярве - новый руководитель финансовой службы
Карьеру в публичном секторе она начала в 2006 году в горуправлении Тарту, затем пять лет работала финансовым руководителем в волостном управлении Конгута. С 2012 года трудилась в волостях Алатскиви и Конгута, в последующие годы оказывала услуги финансового управления волостям Алатскиви, Конгута и Рынгу. Последние два года перед административной реформой - для волости Алатскиви и города Калласте.
Комментируя выбор, мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль отметил, что Элина Виск имеет степень магистра по экономическому учету и управлению финансами, а также многолетний опыт работы бухгалтером и финансовым руководителем в местном самоуправлении.
В качестве важного изменения в финансовой службе кохтла-ярвеские городские власти ставят дигитализацию бухгалтерского учета и оптимизацию расходов на персонал. В ближайшее время планируются второе чтение бюджетной стратегии и принятие дополнительного бюджета.