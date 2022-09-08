В Кохтла-Ярве - новый руководитель финансовой службы

Карьеру в публичном секторе она начала в 2006 году в горуправлении Тарту, затем пять лет работала финансовым руководителем в волостном управлении Конгута. С 2012 года трудилась в волостях Алатскиви и Конгута, в последующие годы оказывала услуги финансового управления волостям Алатскиви, Конгута и Рынгу. Последние два года перед административной реформой - для волости Алатскиви и города Калласте.