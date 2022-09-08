Преподаватель Нарвского колледжа начинает экстремальный шестидневный забег

На ровном асфальтированном круге длиной 927 метров у озера Балатон соревнуются в том, кто из участников преодолеет наибольшее количество километров за 144 часа. Каждый участник выбирает свою тактику, сколько бежать или идти подряд, сколько времени тратить на обеденные перерывы и сон в кемпинговых домиках, расположенных вдоль трассы. Старт дадут в четверг в 13.00, финиш в то же время в среду на следующей неделе.