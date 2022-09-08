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Преподаватель Нарвского колледжа начинает экстремальный шестидневный забег

Эрик Гамзеев
, журналист
Преподаватель Нарвского колледжа начинает экстремальный шестидневный забег
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В прошлом году: Аэт Кийсла радуется после того, как позади осталось 400 километров, пройденных за шесть дней.
В прошлом году: Аэт Кийсла радуется после того, как позади осталось 400 километров, пройденных за шесть дней. Фото: Erakogu

В четверг в Венгрии преподаватель Нарвского колледжа Аэт Кийсла начнет шестидневный забег, который продлится до среды следующей недели.

На ровном асфальтированном круге длиной 927 метров у озера Балатон соревнуются в том, кто из участников преодолеет наибольшее количество километров за 144 часа. Каждый участник выбирает свою тактику, сколько бежать или идти подряд, сколько времени тратить на обеденные перерывы и сон в кемпинговых домиках, расположенных вдоль трассы. Старт дадут в четверг в 13.00, финиш в то же время в среду на следующей неделе.

В соревновании примут участие 67 бегунов из 21 страны.

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