В четверг в Венгрии преподаватель Нарвского колледжа Аэт Кийсла начнет шестидневный забег, который продлится до среды следующей недели.
Для подписчиков
Преподаватель Нарвского колледжа начинает экстремальный шестидневный забег
Преподаватель Нарвского колледжа начинает экстремальный шестидневный забег
На ровном асфальтированном круге длиной 927 метров у озера Балатон соревнуются в том, кто из участников преодолеет наибольшее количество километров за 144 часа. Каждый участник выбирает свою тактику, сколько бежать или идти подряд, сколько времени тратить на обеденные перерывы и сон в кемпинговых домиках, расположенных вдоль трассы. Старт дадут в четверг в 13.00, финиш в то же время в среду на следующей неделе.
Ключевые слова