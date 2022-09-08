Во вторник члены Нарвского горсобрания встречались с премьер-министром Каей Каллас. По словам председателя горсобрания Владимира Жаворонкова, встреча была дружеской, но компромиссов и чуда в части разногласий не произошло.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Что вы сказали членам Нарвского горсобрания?
Премьер-министр КАЯ КАЛЛАС:
- Мы еще раз обсудили, почему танк, который одновременно является и убийственной машиной, и оружием пропаганды, не годится для публичного городского пространства и не может вернуться в Нарву. Государство сдержало свое обещание достойно перенести танк, и для него нашлось место в музее, где также можно ознакомиться с соответствующим историческим контекстом. Я также подчеркнула, что цель государства - убрать все памятники с советской военной символикой по всей Эстонии до конца года. Тогда мы сможем оставить эту тему в прошлом, где ей и место, чтобы она больше никому не причиняла боль в публичном пространстве. Пришло время сосредоточиться на будущем.
Мы говорили о том, как развивать жизнь в Ида-Вирумаа и что волнует наших людей в Нарве. Я послушала, что ранит русскоязычных эстонцев и где они чувствуют несправедливость. Мы согласились, что преподавание истории и объяснение прошлого, а также уважение друг к другу требуют большего внимания. Осуждая Россию, мы не должны стричь под одну гребенку наших русскоговорящих соотечественников. Независимо от родного языка, мы все вместе живем в Эстонии и считаем Эстонию своим домом.