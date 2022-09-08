ОДИН ВОПРОС ⟩ Что вы сказали членам Нарвского горсобрания?

Премьер-министр КАЯ КАЛЛАС:

- Мы еще раз обсудили, почему танк, который одновременно является и убийственной машиной, и оружием пропаганды, не годится для публичного городского пространства и не может вернуться в Нарву. Государство сдержало свое обещание достойно перенести танк, и для него нашлось место в музее, где также можно ознакомиться с соответствующим историческим контекстом. Я также подчеркнула, что цель государства - убрать все памятники с советской военной символикой по всей Эстонии до конца года. Тогда мы сможем оставить эту тему в прошлом, где ей и место, чтобы она больше никому не причиняла боль в публичном пространстве. Пришло время сосредоточиться на будущем.