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Конкурсы по поиску спасателей проваливаются из-за неважного знания языка и образования кандидатов

Эрик Калда
, журналист
Конкурсы по поиску спасателей проваливаются из-за неважного знания языка и образования кандидатов
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По словам Айлара Хольцманна, цель состоит в том, чтобы через несколько лет спасатель получал 1,2 средней заработной платы.
По словам Айлара Хольцманна, цель состоит в том, чтобы через несколько лет спасатель получал 1,2 средней заработной платы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Этим летом большинство конкурсов Идаского спасательного центра по поиску спасателей провалились, потому что хотя желающих много, большинство из них не подходят на эту должность.

В настоящее время в Идаском спасательном центре в уезде не замещено шесть вакансий спасателей. И это несмотря на неоднократные конкурсы, организованные летом для поиска сотрудников для разных команд. В течение лета искали для Ида-Вирумаа спасателей на 13 вакантных мест, но удалось найти чуть больше половины. Четверо из них были найдены путем целевого поиска, т.е. люди сами пришли предлагать себя, для замещения остальных мест всего было организовано девять конкурсов, в ходе которых было найдено только три подходящих кандидата, которые отправились работать в команды Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве.

Из 129 кандидатов подошли трое

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