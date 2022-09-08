Конкурсы по поиску спасателей проваливаются из-за неважного знания языка и образования кандидатов

В настоящее время в Идаском спасательном центре в уезде не замещено шесть вакансий спасателей. И это несмотря на неоднократные конкурсы, организованные летом для поиска сотрудников для разных команд. В течение лета искали для Ида-Вирумаа спасателей на 13 вакантных мест, но удалось найти чуть больше половины. Четверо из них были найдены путем целевого поиска, т.е. люди сами пришли предлагать себя, для замещения остальных мест всего было организовано девять конкурсов, в ходе которых было найдено только три подходящих кандидата, которые отправились работать в команды Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве.