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Спа-отели ограничат время работы банных центров

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Спа-отели ограничат время работы банных центров
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Предназначенная для взрослых тихая дальняя комната сауны в Мяэтагузе на неделе будет закрыта.
Предназначенная для взрослых тихая дальняя комната сауны в Мяэтагузе на неделе будет закрыта. Фото: Tiina Männe

"Toila Hotel & SPA" не будет больше открывать по понедельникам wellness-центр "Orhidee", а также сократит время работы терм. Отель мызы Мяэтагузе закроет в будни предназначенный для взрослых банный центр.

С этой недели "Orhidee" работает по будням со вторника по пятницу и время работы короче: вместо десяти утра предназначенный для взрослых банный центр будет открываться в четыре часа. Термы будут работать ежедневно, но в будни посетителей тут станут ждать с полудня, а не с утра.

- Будем экономить. Вторничный опыт показал, что когда мы открыли "Orhidee" с четырех часов, то он был полон народа - все сосредоточились в одно время. А то приходят два человека - и топятся 12 бань, а мы тратим на их отопление огромные деньги, - прокомментировал исполнительный руководитель спа-отеля Яак Пруунес.

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