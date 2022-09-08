"Toila Hotel & SPA" не будет больше открывать по понедельникам wellness-центр "Orhidee", а также сократит время работы терм. Отель мызы Мяэтагузе закроет в будни предназначенный для взрослых банный центр.
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Спа-отели ограничат время работы банных центров
Спа-отели ограничат время работы банных центров
С этой недели "Orhidee" работает по будням со вторника по пятницу и время работы короче: вместо десяти утра предназначенный для взрослых банный центр будет открываться в четыре часа. Термы будут работать ежедневно, но в будни посетителей тут станут ждать с полудня, а не с утра.