Спа-отели ограничат время работы банных центров

С этой недели "Orhidee" работает по будням со вторника по пятницу и время работы короче: вместо десяти утра предназначенный для взрослых банный центр будет открываться в четыре часа. Термы будут работать ежедневно, но в будни посетителей тут станут ждать с полудня, а не с утра.