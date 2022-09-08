Ида-Вируский кластер туризма в связи с энергетическим кризисом сделал совместное обращение к премьер-министру и другим членам правительственного кабинета, внеся свои предложения, которые помогли бы здешнему туристическому сектору пережить зиму.
Ида-вируские турпредприниматели: просим срочного вмешательства для снижения цен на энергию
Кластер провел среди предприятий размещения и общепита, а также среди организаторов туристических аттракционов опрос, судя по результатам которого следует ожидать, что доля расходов на энергию увеличится этой зимой по крайней мере до 25 процентов оборота, у спа даже до 40 процентов, а у крупных аттракционов - например, у музеев - превысит 50 процентов оборота.
- Повышением цен на услуги компенсировать это нельзя: в лучшем случае повышение цены составило бы сто процентов, - прокомментировала ида-вируский координатор туризма Кадри Ялонен.
Судя по опросу, все предприятия вынуждены закрыть какое-то из отделений, прогнозируется сокращение 167 работников (на участвовавших в выборке предприятиях работают в общем 598 человек). Пять предприятий планируют временное закрытие, одно планирует закрыться навсегда.
- Поскольку такую цену электроэнергии прогнозируют на период до трех лет, то запуститься снова после закрытия будет настолько дорого, что нет смысла открываться на три летних месяца. То есть если придется принимать решение о закрытии, то на срок до трех лет.
У спа и крупных аттракционов возникнут расходы на восстановление. В случае временного закрытия на три года расходы на восстановление составят, к примеру, для небольшого спа около миллиона евро.
Ялонен отметила, что Ида-Вирумаа настиг двойной кризис: главный внешний рынок уезда Россия (26 процентов в 2019 году) полностью отпал, а на замещение ее Финляндией, как главным внешним рынком эстонского туризма, потребуется от пяти до десяти лет.
Ялонен назвала особенностью Ида-Вирумаа то, что туризм служит здесь реальным инструментом интеграции: туристические предприятия начиная с 2018 года привезли в регион около 150000 эстонцев. В то же время турсектор значительно улучшил жизненную среду в Ида-Вирумаа, создал тут услуги общепита, отдыха и проведения досуга, которыми пользуются также местные жители.
Наиболее критичным для турпредприятий является период с октября по апрель, ведь в межсезонье заполняемость составляет обычно 20-30 процентов.
Кластер туризма просит правительство взвесить следующие предложения:
- необходимо немедленное вмешательство для снижения цен на энергию, в том числе введение ценового потолка на СО2, создание рынка регулирования, которым можно было бы управлять энергопотреблением, введение ценового потолка для энергоцен
- в поддержке нуждаются все, но поскольку спа дают клиентов всем остальным, то их сохранение имеет первоочередное значение для выживания туристического сектора
- следовало бы создать оперативные дотации на энергосбережение для предприятий и учреждений обслуживания.