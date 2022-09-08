Ида-вируские турпредприниматели: просим срочного вмешательства для снижения цен на энергию

Кластер провел среди предприятий размещения и общепита, а также среди организаторов туристических аттракционов опрос, судя по результатам которого следует ожидать, что доля расходов на энергию увеличится этой зимой по крайней мере до 25 процентов оборота, у спа даже до 40 процентов, а у крупных аттракционов - например, у музеев - превысит 50 процентов оборота.

- Повышением цен на услуги компенсировать это нельзя: в лучшем случае повышение цены составило бы сто процентов, - прокомментировала ида-вируский координатор туризма Кадри Ялонен.

Судя по опросу, все предприятия вынуждены закрыть какое-то из отделений, прогнозируется сокращение 167 работников (на участвовавших в выборке предприятиях работают в общем 598 человек). Пять предприятий планируют временное закрытие, одно планирует закрыться навсегда.

- Поскольку такую цену электроэнергии прогнозируют на период до трех лет, то запуститься снова после закрытия будет настолько дорого, что нет смысла открываться на три летних месяца. То есть если придется принимать решение о закрытии, то на срок до трех лет.

У спа и крупных аттракционов возникнут расходы на восстановление. В случае временного закрытия на три года расходы на восстановление составят, к примеру, для небольшого спа около миллиона евро.