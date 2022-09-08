Проводимый в пятый раз фестиваль "Station Narva" шаг за шагом расширяет культурную картину приграничного города, и пестрая круговерть, охватывающая музыку, выставки, дискуссии, экскурсии и гастрономию, завертится и на этой неделе.
STATION NARVA ⟩ Фестиваль, меняющий Нарву
Нарвитянка Анна Маркова все предыдущие разы была связана с фестивалем посредством возложенных на себя обязанностей - как фотографа, так и руководителя экскурсий. В этот раз она организует также зумба-танец и готовит выставку сделанных на прежних фестивалях фоторабот разных мастеров. "На выставке будут представлены по 12 фоторабот с каждого фестиваля. Сделать этот выбор было очень сложно. Мы представим снимки разных концертных площадок, разных исполнителей и посетителей, чтобы проявилась многогранность этого фестиваля", - говорит она.
Место, где можно открывать новую музыку
По словам Марковой, ей с самого начала нравилось, что организаторы фестиваля во главе с Хелен Сильдна не становились как бы пришельцами, явившимися со стороны, чтобы показать Нарве, как надо что-то делать, а с самого начала привлекали к организации множество местных жителей. "Нашим людям требуется время на восприятие чего-то нового. Очень хорошо, что проводятся также бесплатные концерты на городских улицах. Они формируют новых любителей, которые привлекают и своих друзей-знакомых. Я уверена, что через пять лет количество местных людей возрастет в несколько раз", - говорит она.
Музыкальная программа "Station Narva", по словам Марковой, необычна и потому, что если, как правило, на концерт идут послушать тех исполнителей, которые уже знакомы и чьи песни знают наизусть, то тут наоборот. "Это фестиваль, на котором можно открыть для себя что-то новое. Позднее добавляешь кого-то из увиденных исполнителей в свой плейлист. Не все исполнители могут понравиться, но наверняка найдутся такие, кто удивит и кого будешь слушать в дальнейшем, - сказала она и привела в пример выступавших в прошлом году "Аигел" из России и "View" из Финляндии. - До фестиваля я ничего о них не знала, а теперь слушаю их до сих пор".
В этом году ей кажутся особенно интересными эстонский дуэт "Suve" и украинская фолк-группа "Onuka". "В общем я не особо изучаю предварительно в "YouTube" выступающих на фестивале исполнителей, мне хочется непосредственно открывать их на месте. Мне нравится оставлять для себя момент неожиданности".
Экскурсии и выставки
"Station Narva" охватывает не только музыку, но и выставки, экскурсии, дискуссии и общий воскресный завтрак. Сама Маркова в прошлом году проводила экскурсии по району дач в Кудрукюла.
- Сначала было трудно, люди были довольно закрытыми и недоверчивыми к чужим. Но главный организатор экскурсий Ольга Тапнер провела фантастическую предварительную работу, очень много походила предварительно, чтобы найти таких людей, которые согласились бы впустить к себе гостей. Большинство говорили, что ничего интересного показать не могут. Но когда пришли первые посетители, восхищавшиеся этими дачами и историями тамошних жителей, то быстро выросла и гордость за свои дачи, - рассказала она.
По словам Марковой, ей как фотографу интересно запечатлевать наряду с исполнителями эмоции публики. Самой близкой ее душе фотографией среди тысяч сделанных с годами на фестивалях, она считает снимок Nublu, сделанный на проходившей после его выступления вечеринке в клубе "Ro-Ro". "Nublu пришел туда после концерта и никто его не узнал. Он общался со всеми, как обычный человек, никто и не догадывался, что это один из популярнейших на тот момент артистов. Это было как человеческое общение между друзьями. Но это как раз очень характерно для такого фестиваля, когда исполнители и публика вместе, как одна семья", - сказала она.
"Mahavok" исполнит в Нарве как новые песни, так и композиции из золотого фонда группы с 40-летней историей
Лидер группы и автор большинства песен ансамбля "Mahavok", который выступит на фестивале "Station Narva" в субботу вечером, Хейни Вайкмаа сказал, что на концерте прозвучат новые песни с нового двойного винила "Ajarada", а также самые известные хиты за 40-летнюю историю группы. "Мы исполняем те песни, которые кажутся нам важными на данный момент. У нас много инструментальных композиций, некоторые из них мы объединили в попурри. Попытаемся также в Нарве сделать квадрофонический звук, как на летних юбилейных концертах в монастыре Падизе", - сказал Вайкмаа.
Вместе с уроженцем Йыхви клавишником Калевом Аасом и бас-гитаристом Раулем Аррасом Хейни Вайкмаа уже полвека создает бенды, из них последние 40 лет под именем "Mahavok". Дочь Вайкмаа Анетт в последние годы участвует как солистка.
- Мои дети уже бывали на фестивале "Station Narva". Сам я давно не был в Нарве. Но в этот раз я определенно хотел бы увидеть Киммо Похьонена, а Берт - "Beats", мне нравятся такие исполнители электронной музыки, - сказал он.