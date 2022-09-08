STATION NARVA ⟩ Фестиваль, меняющий Нарву

"Mahavok", который в этом году отмечает свое 40-летие, выступит в Нарве в субботу вечером. Фото: Erakogu

"Mahavok" исполнит в Нарве как новые песни, так и композиции из золотого фонда группы с 40-летней историей

Лидер группы и автор большинства песен ансамбля "Mahavok", который выступит на фестивале "Station Narva" в субботу вечером, Хейни Вайкмаа сказал, что на концерте прозвучат новые песни с нового двойного винила "Ajarada", а также самые известные хиты за 40-летнюю историю группы. "Мы исполняем те песни, которые кажутся нам важными на данный момент. У нас много инструментальных композиций, некоторые из них мы объединили в попурри. Попытаемся также в Нарве сделать квадрофонический звук, как на летних юбилейных концертах в монастыре Падизе", - сказал Вайкмаа.

Вместе с уроженцем Йыхви клавишником Калевом Аасом и бас-гитаристом Раулем Аррасом Хейни Вайкмаа уже полвека создает бенды, из них последние 40 лет под именем "Mahavok". Дочь Вайкмаа Анетт в последние годы участвует как солистка.

- Мои дети уже бывали на фестивале "Station Narva". Сам я давно не был в Нарве. Но в этот раз я определенно хотел бы увидеть Киммо Похьонена, а Берт - "Beats", мне нравятся такие исполнители электронной музыки, - сказал он.