Мы помним те времена, когда для Ида-Вирумаа было чрезвычайно трудно найти полицейских, соответствующих квалификационным требованиям. Их не так просто найти даже сейчас. Молодых специалистов, окончивших Академию внутренней обороны, все же тянет в Таллинн или Тарту.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ С точки зрения внутренней безопасности на Ида-Вирумаа нельзя экономить
Такая же история уже давно продолжается с поиском тюремных чиновников для Вируской тюрьмы.
Но и Спасательный департамент в Ида-Вирумаа тоже страдает от аналогичной нехватки кадров. Недостаток кадров в этой сфере есть и в других местах, но в Ида-Вирумаа одной из главных причин, по которой в нашем уезде особенно сложно найти сотрудников для сферы внутренней безопасности, является слабое знание государственного языка.
Если половина претендентов на конкурсе, организованном Спасательным департаментом, плохо знает госязык, это означает значительное сокращение вариантов. Потому что язык - не единственный критерий, которому должен соответствовать кандидат (образование, физические данные и т.д.). Печальным фактом является то, что участвующий в конкурсе средний кандидат - это 30-летний мужчина, который получил образование в независимой Эстонии, но эстонская система образования не была достаточно качественной для того, чтобы он овладел эстонским языком.
Мы знаем, что в Ида-Вирумаа в силу некоторых особенностей риски внутренней безопасности выше, чем в некоторых других уездах Эстонии. Если для этой сферы трудно найти работников, нет другого выхода, кроме того, что государство должно выделять больше денег. Так, например, полицейские в Ида-Вирумаа уже много лет получают так называемую региональную плату. Но и работа спасателей по обеспечению нашей безопасности не менее важна, чем работа полицейских.