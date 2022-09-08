ПЕРЕДОВИЦА ⟩ С точки зрения внутренней безопасности на Ида-Вирумаа нельзя экономить

Такая же история уже давно продолжается с поиском тюремных чиновников для Вируской тюрьмы.

Но и Спасательный департамент в Ида-Вирумаа тоже страдает от аналогичной нехватки кадров. Недостаток кадров в этой сфере есть и в других местах, но в Ида-Вирумаа одной из главных причин, по которой в нашем уезде особенно сложно найти сотрудников для сферы внутренней безопасности, является слабое знание государственного языка.

Если половина претендентов на конкурсе, организованном Спасательным департаментом, плохо знает госязык, это означает значительное сокращение вариантов. Потому что язык - не единственный критерий, которому должен соответствовать кандидат (образование, физические данные и т.д.). Печальным фактом является то, что участвующий в конкурсе средний кандидат - это 30-летний мужчина, который получил образование в независимой Эстонии, но эстонская система образования не была достаточно качественной для того, чтобы он овладел эстонским языком.