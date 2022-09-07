Антон Диев: Ида-Вируской больнице в Кохтла-Ярве предстоит бороться со стереотипами

Антон Диев сказал в эфире программы "Кофе+" на ETV+, что собственником Ида-Вируской центральной больницы является город Кохтла-Ярве, который имеет трех представителей в совете больницы. Также в совете есть представители Клиники Тартуского университета, которая помогает и развивает медучреждение.

"У председателя совета больше представительская функция. С медициной я не связан, у меня другое образование, но несколько лет назад я работал в Ида-Вирумаа в Эстонском союзе сексуального здоровья", - рассказал Диев.

Он оценил работу больницы во время эпидемии коронавируса на "пять", даже на "пять с плюсом". "Во время пандемии надо было быстро принимать решения, и руководство больницы с этим хорошо справилось", - отметил он.

"Если говорить об оснащении, то я называю больницу меленьким городком в Ахтмеской части города. Больница развивается, созданы современные условия для всего персонала. Недавно был куплен компьютерный томограф, в планах купить второй. Если один выйдет из строя, то нам не надо будет посылать людей в Раквере, Тарту или Таллинн", - рассказал Диев.