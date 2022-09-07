Избранный председателем совета Ида-Вируской центральной больницы Антон Диев, который также является представителем города Кохтла-Ярве, считает важным привлекать в медучреждение новых сотрудников уже со школьной скамьи.
Антон Диев: Ида-Вируской больнице в Кохтла-Ярве предстоит бороться со стереотипами
Антон Диев сказал в эфире программы "Кофе+" на ETV+, что собственником Ида-Вируской центральной больницы является город Кохтла-Ярве, который имеет трех представителей в совете больницы. Также в совете есть представители Клиники Тартуского университета, которая помогает и развивает медучреждение.
"У председателя совета больше представительская функция. С медициной я не связан, у меня другое образование, но несколько лет назад я работал в Ида-Вирумаа в Эстонском союзе сексуального здоровья", - рассказал Диев.
Он оценил работу больницы во время эпидемии коронавируса на "пять", даже на "пять с плюсом". "Во время пандемии надо было быстро принимать решения, и руководство больницы с этим хорошо справилось", - отметил он.
"Если говорить об оснащении, то я называю больницу меленьким городком в Ахтмеской части города. Больница развивается, созданы современные условия для всего персонала. Недавно был куплен компьютерный томограф, в планах купить второй. Если один выйдет из строя, то нам не надо будет посылать людей в Раквере, Тарту или Таллинн", - рассказал Диев.
По его словам, в ближайшее время при больнице также начнет действовать консультативный совет, чтобы получить обратную связь от пациентов. "Совет - это 6-10 человек, которые проходили лечение в больнице, или их родственники. Этот консультативный совет будет собираться раз в месяц и делать предложения членам правления больницы, как можно улучшить работу больницы и процесс получения медицинских услуг", - пояснил он.