Нарвитянин, пришедший на работу в форме десантника, получил максимально высокий штраф

"Для выяснения точных обстоятельств произошедшего полиция начала производство о проступке на основании 151-й статьи Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает поддержку и оправдание международного преступления, точнее – публичную демонстрацию запрещенной символики", – сказал Virumaa Teataja следователь Раквереского полицейского участка Аулис Вахула.

Рябчиков получил максимальный штраф, который предусматривает эта статья, – 800 евро. "Штраф большой, особенно, учитывая, что я безработный", – сказал мужчина, последним рабочим днем которого стало 2 августа, то есть день, когда он пришел на работу в форме десантника.