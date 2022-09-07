Еврокомиссия разрабатывает ряд мер для борьбы с высокими ценами на энергию

Это одна из экстренных мер, предложенных Еврокомиссией для борьбы с "астрономическими" ценами на энергию, сообщила в среду "Актуальная камера".

Брюссель хочет, чтобы предприятия, добывающие ископаемое топливо, перенаправляли часть своей резко выросшей прибыли на субсидирование отопления и освещения жилых домов. Это стало бы проявлением солидарности, передает Euronews.