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Еврокомиссия разрабатывает ряд мер для борьбы с высокими ценами на энергию

Erik Kalda
, ajakirjanik
Еврокомиссия разрабатывает ряд мер для борьбы с высокими ценами на энергию
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Фото: Пеэтер Лиллевяли

Европейская комиссия разрабатывает план, согласно которому энергетические компании должны будут вносить свой вклад в оплату населением счетов за электричество.

Это одна из экстренных мер, предложенных Еврокомиссией для борьбы с "астрономическими" ценами на энергию, сообщила в среду "Актуальная камера".

Брюссель хочет, чтобы предприятия, добывающие ископаемое топливо, перенаправляли часть своей резко выросшей прибыли на субсидирование отопления и освещения жилых домов. Это стало бы проявлением солидарности, передает Euronews.

Кроме того, Брюссель намерен сократить доходы РФ, ограничив закупочную цену российского трубопроводного газа в качестве дополнения к введенным против нее санкциям.

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