Катри Райк: этот судебный процесс был бы абсолютно бессмысленным

Мэр Нарвы Катри Райк не участвовала в заседании собрания из-за болезни, но после его завершения сказала Postimees, что рада такому решению. «Суд посеял бы разногласия между Нарвой и остальной Эстонией. Это было бы не против полиции и правительства, а явная конфронтация – Нарва и остальная Эстония», – сказала она.

Райк выразила надежду, что настал день, когда танк ушел в прошлое и теперь мы сможем заняться реальными вещами. Понятно, что среди нарвитян еще много эмоций и растерянности, и с этим тоже нужно разобраться – объяснить людям и внести ясность.

Сама Райк некоторое время назад сказала, что если городское собрание даст такое задание городской управе, она уйдет в отставку. Смотрев сегодняшнее заседание, Райк была готова уйти после него в отставку. «Я сказала это с полным знанием дела. Главным образом потому, что этот спор был бы совершенно бессмысленным с точки зрения будущего Нарвы», – сказала Райк. Она так же переживает из-за истории с танком, как и большинство населения Нарвы, но теперь надо двигаться дальше. «Мы никогда не сможем добиться страны, где нам будут нравиться все решения, некоторые из них трудно принять. Кому-то этот нарвский танк, кому-то реформа второй пенсионной ступени. Но мы не покидаем нашу страну из-за этого. И страна, и Нарва нам дороги, и отсюда надо двигаться дальше», – сказала она.