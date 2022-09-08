В Силламяэ в ДТП пострадала велосипедистка

07.09.2022 в 18:39 в Силламяэ по адресу ул. Л. Толстого 9 произошло дорожно-транспортное происшествие, где 71-летняя женщина ехала на велосипеде, и у пешеходного перехода, не снизила скорость и не убедилась в безопасности проезжей части перехода. В результате велосипедистка была сбита автомобилем BMW 525D, которым управляла 25-летняя женщина .