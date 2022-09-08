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В Силламяэ в ДТП пострадала велосипедистка

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Силламяэ в ДТП пострадала велосипедистка
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Фото: Пеэтер Лиллевяли

В среду в Силламяэ произошла авария, в ходе которой пострадала женщина.

07.09.2022 в 18:39 в Силламяэ по адресу ул. Л. Толстого 9 произошло дорожно-транспортное происшествие, где 71-летняя женщина ехала на велосипеде, и у пешеходного перехода, не снизила скорость и не убедилась в безопасности  проезжей части перехода. В результате велосипедистка была сбита автомобилем BMW 525D, которым управляла 25-летняя женщина .

Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

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