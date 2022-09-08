На немецком воинском кладбище в Ахтме кто-то испортил мемориальные доски и нарисовал на них военную символику. Полиция возбудила уголовное дело.
Немецкое военное кладбище в Ахтме стало жертвой вандалов
По фотографиям, размещенным вчера местным жителем в социальных сетях, видно, что кто-то размазал краской из баллончика пророссийскую военную символику на мемориальных досках немецкого воинского кладбища в Ахтме.
На фотографиях видно, что как минимум на одной табличке нарисован пятиугольник, а на нескольких из них буква Z, использованная российскими войсками в акте агрессии против Украины.
"Вчера днем, патрулируя местность, сотрудники полиции заметили, что надгробия и кресты на военном кладбище Ахтме замазаны красной краской, и среди прочего на них написан символ агрессора: буква Z и пятиугольник . Позже мы получили аналогичные сообщения и от внимательных жителей», — сказал в четверг газете Postimees руководитель Йыхвиской региональной группы Идаской префектуры Маргус Мурдсалу.
Полицейские работали на месте происшествия, местная власть позаботилась о том, чтобы надгробия и кресты были очищены к сегодняшнему дню. Полиция возбудила уголовное дело.
«Мы работаем над выявлением преступников. Мы также просим людей, у которых может быть полезная информация для полиции, сообщить нам об этом по телефону 112 или по электронной почте margus.murdsalu@politsei.ee».
По словам Мурдсалу, размазывание символов агрессора в общественных местах или на мемориалах в нашем регионе имеет место, но со временем их стало меньше, например, по сравнению с началом войны в Украине или маем.
«Мы призываем всех, кто заметит что-то подобное в общественном месте, сообщить нам об этом как можно скорее».
Мурдсалу добавил, что полиция продолжает охранять несколько мемориалов в нашем районе на своих маршрутах патрулирования.