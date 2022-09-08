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Осужден за предложение взятки работнику Вируской тюрьмы

Erik Kalda
, ajakirjanik
Осужден за предложение взятки работнику Вируской тюрьмы
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Вируская тюрьма.
Вируская тюрьма. Фото: Ilja Smirnov | 5229311@gmail.com | +3725229311

В четверг, 8 сентября, Вируский уездный суд в Йыхви признал 32-летнего Тыну Аламаа виновным в даче взятки и назначил денежный штраф в размере 70 минимальных дневных ставок, что составляет 700 евро. Из суммы штрафа будут вычтены 60 евро за двое суток, проведенных в камере предварительного заключения, поэтому мужчине придется заплатить 640 евро.

Как следует из материалов обвинения, 26 ноября 2021 года в волости Люганузе Ида-Вируского уезда Тыну Аламаа запросил у чиновника Вируской тюрьмы информацию о заключенном, отбывающем наказание.

Тюремный чиновник отказался предоставить информацию, после чего Аламаа сказал ему: "У меня есть кое-что предложить". В итоге Аламаа предложил тюремному чиновнику деньги в обмен на информацию.

Решение уездного суда пока не вступило в законную силу.

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