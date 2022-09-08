Осужден за предложение взятки работнику Вируской тюрьмы

В четверг, 8 сентября, Вируский уездный суд в Йыхви признал 32-летнего Тыну Аламаа виновным в даче взятки и назначил денежный штраф в размере 70 минимальных дневных ставок, что составляет 700 евро. Из суммы штрафа будут вычтены 60 евро за двое суток, проведенных в камере предварительного заключения, поэтому мужчине придется заплатить 640 евро.