В четверг, 8 сентября, Вируский уездный суд в Йыхви признал 32-летнего Тыну Аламаа виновным в даче взятки и назначил денежный штраф в размере 70 минимальных дневных ставок, что составляет 700 евро. Из суммы штрафа будут вычтены 60 евро за двое суток, проведенных в камере предварительного заключения, поэтому мужчине придется заплатить 640 евро.
Осужден за предложение взятки работнику Вируской тюрьмы
Осужден за предложение взятки работнику Вируской тюрьмы
Как следует из материалов обвинения, 26 ноября 2021 года в волости Люганузе Ида-Вируского уезда Тыну Аламаа запросил у чиновника Вируской тюрьмы информацию о заключенном, отбывающем наказание.
Тюремный чиновник отказался предоставить информацию, после чего Аламаа сказал ему: "У меня есть кое-что предложить". В итоге Аламаа предложил тюремному чиновнику деньги в обмен на информацию.
Решение уездного суда пока не вступило в законную силу.
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