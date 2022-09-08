Решения Нарвского горсобрания, которые принимаются на русскоязычных заседаниях, возможно, являются незаконными, считает канцлер права Юлле Мадизе.
Канцлер права: решения русскоязычных заседаний Нарвского горсобрания, возможно, противоправны
В интервью Maaleht Мадизе напомнила, что доклады на иных языках в любом случае должен прерывать председатель заседания. По ее словам, возникает вопрос о правомерности задаваемых на русскоязычном заседании вопросов, если само заседание является противоправным.
"Согласно нынешней судебной практики такая ошибка, по всей видимости, не имела бы решающего значения. Но если это нарушение систематическое и тем самым часть общины лишают возможности следить за заседанием горсобрания, то ситуация может измениться. В таком случае дело принимает серьезный оборот и может закончиться тем, что эти решения будут недействительны", – заявила канцлер права.
На вопрос, соответствует ли Конституции лишение права голоса неграждан, Мадизе ответила, что право участвовать в жизни местной общины должны иметь как можно больше людей, но если Рийгикогу проголосует за это, то решением вопроса о лишении права голоса, вероятно, займется Госсуд.