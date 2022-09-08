Министертво внутренних дел еще не пришло к однозначному решению, следует ли менять закон, чтобы осложнить гражданам России покупку недвижимости в Эстонии, пишет газета Eesti Päevaleht.
Россияне по прежнему покупают недвижимость в Эстонии
В августе Министерство внутренних дел выступило с предложением разработать закон, который бы ограничивал право российских граждан покупать недвижимость в Эстонии. Предложение родилось не на пустом месте. По данным статистики, за последние годы стремительно вырос интерес к недвижимости в Эстонии граждан России без эстонского персонального идентификационного кода. При этом бюро недвижимости не отмечают повышенного интереса со стороны российских граждан.
В 2020 году из-за коронавируса количество сделок было рекордно низким: недвижимость в Эстонии приобрели 176 российских граждан. Поскольку покупателями квартиры могут быть и два человека, сделок было несколько меньше, разница составила менее 10%.
В 2021 году владельцем эстонской недвижимости стал 421 гражданин России без эстонского личного года, и в этом году, с января по конец августа, 548 человек. Если разделить это количество на восемь месяцев, то получится, что ежемесячно недвижимость в Эстонии покупали 66,5 российских граждан. Если тенденция продолжится, к концу года уже более 800 российских граждан могут приобрести здесь недвижимость.