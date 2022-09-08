Россияне по прежнему покупают недвижимость в Эстонии

В августе Министерство внутренних дел выступило с предложением разработать закон, который бы ограничивал право российских граждан покупать недвижимость в Эстонии. Предложение родилось не на пустом месте. По данным статистики, за последние годы стремительно вырос интерес к недвижимости в Эстонии граждан России без эстонского персонального идентификационного кода. При этом бюро недвижимости не отмечают повышенного интереса со стороны российских граждан.

В 2020 году из-за коронавируса количество сделок было рекордно низким: недвижимость в Эстонии приобрели 176 российских граждан. Поскольку покупателями квартиры могут быть и два человека, сделок было несколько меньше, разница составила менее 10%.