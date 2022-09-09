Около половины жителей Эстонии хотят иметь медицинское страхование работодателя

По данным ССОЭ, в этом году добровольное медицинское страхование оформили 1 470 работодателей, застраховав в общей сложности 46 260 работников. Количество медицинских страховок работодателя, за год увеличилось более чем в два раза. В середине прошлого года 510 работодателей застраховали в общей сложности 20 400 работников.

По словам члена правления Союза страховых обществ Андреса Пийрсалу, медицинское страхование работодателя стало существенной частью системы медицинского страхования. <Примерно десятая часть работников имеет дополнительное медицинское страхование наряду с государственным медицинским страхованием. Спрос на него все время растет, и те работодатели, которые нанимают на работу ведущих специалистов, непременно включают его в социальный пакет работника, - сказал Пийрсалу. - Рост спроса имеет четкие экономические причины: медицинское страхование работодателя покрывает расходы на быстрое и эффективное лечение и восстановление работников предприятия. Благодаря этому работники быстрее возвращаются на рабочие места>.