По результатам исследования, проведенного Союзом страховых обществ Эстонии (ССОЭ) в сотрудничестве с AS Turu-uuringute, выяснилось, что 46 % населения нашей страны хотели бы иметь дополнительное медицинское страхование, обеспечиваемое работодателем. Возраст большинства желающих составляет 31-40 лет; в основном это неэстонцы. Четверть населения еще ничего не слышала о таком страховании.
Около половины жителей Эстонии хотят иметь медицинское страхование работодателя
По данным ССОЭ, в этом году добровольное медицинское страхование оформили 1 470 работодателей, застраховав в общей сложности 46 260 работников. Количество медицинских страховок работодателя, за год увеличилось более чем в два раза. В середине прошлого года 510 работодателей застраховали в общей сложности 20 400 работников.
По словам члена правления Союза страховых обществ Андреса Пийрсалу, медицинское страхование работодателя стало существенной частью системы медицинского страхования. <Примерно десятая часть работников имеет дополнительное медицинское страхование наряду с государственным медицинским страхованием. Спрос на него все время растет, и те работодатели, которые нанимают на работу ведущих специалистов, непременно включают его в социальный пакет работника, - сказал Пийрсалу. - Рост спроса имеет четкие экономические причины: медицинское страхование работодателя покрывает расходы на быстрое и эффективное лечение и восстановление работников предприятия. Благодаря этому работники быстрее возвращаются на рабочие места>.
Сумма платежей в счет медицинского страхования работодателя, которые были совершены в течение первого полугодия текущего года, составила 10,5 миллиона евро, а сумма соответствующих платежей, которые были совершены в течение того же периода прошлого года, составила 4,2 миллиона евро. Сумма возмещений, выплаченных в течение этого периода, составила 6 миллионов евро.