Товарообмен в июле значительно увеличился за счет реэкспорта

Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на около 1,7 миллиарда евро и импортировано на 2 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 349 миллионов евро и в сравнении с июлем 2021 года увеличился в два раза, т.е. на 177 миллионов евро.

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что на рост экспорта в июле этого года более всего повлиял реэкспорт товаров, в то время как экспорт товаров эстонского производства остался на уровне прошлого года. Более всего увеличился импорт и реэкспорт минерального топлива, электроэнергии и природного газа. Экспортные цены за год выросли на 27% и импортные цены — на 29%. «Нашим основным партнером по экспорту в июле этого года была Латвия, в июне это была Финляндия. Главной причиной изменения основного партнера стал реэкспорт электроэнергии и постоянное повышение ее цены», — сказала Пуура.

Из товаров в июле больше всего экспортировали минеральное топливо и электроэнергию, электрооборудование, сельскохозяйственную продукцию, продукты питания, а также древесину и изделия из древесины. По сравнению с июлем прошлого года в наибольшей степени (на 123 миллиона евро) увеличился экспорт минерального топлива и электроэнергии, на 45 миллионов евро — экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания и на 24 миллиона евро — экспорт механического оборудования.