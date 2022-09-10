Павел Прокопенко: Как сделать Ида-Вирумаа спортивным уездом Эстонии?

Путь к тому, чтобы стать спортсменом высокого уровня, естественно, начинается в детстве. Важно, чтобы всем детям была гарантирована возможность попробовать себя в разных видах спорта, чтобы найти тот, который им больше всего подходит и увлекает. Благодаря давним спортивным традициям Ида-Вирумаа количество квалифицированных, молодых и амбициозных тренеров в Ида-Вирумаа выше, чем когда-либо прежде. Это означает, что тренировочные процессы становятся все более комплексными и личностными: у детей развиваются специфические навыки для определенного вида спорта, и каждый ребенок получает больше внимания со стороны тренера во время тренировок.

Но что именно тормозит развитие большого спорта в Ида-Вирумаа?

В первую очередь следует отметить, что количество детей в сельской местности во много раз меньше, чем в так называемых золотых кругах Эстонии в Таллинне и Тарту и их окрестностях, поэтому меньше и количество потенциальных спортсменов. Это усугубляется тем, что некоторые семьи, к сожалению, не могут отдать ребенка в кружок по интересам или спортивную секцию.