На протяжении всей истории Эстонии Ида-Вирумаа был одним из уездов Эстонии с самыми сильными спортивными традициями и самыми успешными результатами. За эти годы здесь выросло большое количество профессиональных спортсменов, и каждый год среди получателей государственной спортивной стипендии, выдаваемой Министерством культуры, есть и спортсмены из Ида-Вирумаа. Но как еще увеличить число рекордсменов в Ида-Вирумаа?
Павел Прокопенко: Как сделать Ида-Вирумаа спортивным уездом Эстонии?
Путь к тому, чтобы стать спортсменом высокого уровня, естественно, начинается в детстве. Важно, чтобы всем детям была гарантирована возможность попробовать себя в разных видах спорта, чтобы найти тот, который им больше всего подходит и увлекает. Благодаря давним спортивным традициям Ида-Вирумаа количество квалифицированных, молодых и амбициозных тренеров в Ида-Вирумаа выше, чем когда-либо прежде. Это означает, что тренировочные процессы становятся все более комплексными и личностными: у детей развиваются специфические навыки для определенного вида спорта, и каждый ребенок получает больше внимания со стороны тренера во время тренировок.
Но что именно тормозит развитие большого спорта в Ида-Вирумаа?
В первую очередь следует отметить, что количество детей в сельской местности во много раз меньше, чем в так называемых золотых кругах Эстонии в Таллинне и Тарту и их окрестностях, поэтому меньше и количество потенциальных спортсменов. Это усугубляется тем, что некоторые семьи, к сожалению, не могут отдать ребенка в кружок по интересам или спортивную секцию.
Еще одна проблема заключается в том, что в городах и волостях, где и без того небольшая численность населения, два, а то и больше клубов конкурируют в одном и том же виде спорта. Я искренне считаю, что местные представители клубов как командных, так и индивидуальных видов спорта должны сесть за стол переговоров, найти точки соприкосновения и объединить все свои силы и умения для достижения общей цели. Из-за нездоровой местной конкуренции больше всего страдают в конечном итоге дети, т.е. юные спортсмены, потому что если в тренировках одного клуба участвуют десять детей вместо 25, это также тормозит тренировочный процесс.
Клубы Ида-Вирумаа, выступающие в эстонских лигах, стали бы хорошим магнитом для зрителей и примером для других спортсменов. Именно сотрудничество - волшебная палочка для возрождения крепких спортивных традиций в Ида-Вирумаа.
"Клубы Ида-Вирумаа, выступающие в эстонских лигах, стали бы хорошим магнитом для зрителей и примером для других спортсменов".
Павел Прокопенко, советник Министерства культуры, хоккеист
Третий вызов касается спортивных федераций. У каждого ребенка, как и у более зрелого спортсмена, должен быть образец для подражания или цель на его спортивном пути. Поэтому на уровне союзов видов спорта крайне важно организовывать мастер-классы и командные сборы за пределами Таллинна и по возможности приглашать туда как местных специалистов, так и спортсменов. Я рад, что некоторые союзы видов спорта, например хоккея, уже начали это делать. Но сейчас важно, чтобы такая "выездная работа" стала многолетней и постоянной традицией, а не разовым пилотным проектом.
Что поспособствовало бы развитию спортсменов и спорта в уезде?
Государство должно поддерживать развитие спортивных талантов у детей, поэтому Министерство культуры разрабатывает схему поддержки занятий по интересам, которая позволила бы детям заниматься в кружках по интересам вне зависимости от финансовых возможностей родителей. Правда, бюджет этой концепции, к сожалению, был сокращен во время пандемии коронавируса, но министр культуры Пирет Хартман однозначно придерживается четкого направления: возможности должны быть гарантированы для всех детей.
Другое решение - создать в командных дисциплинах одну сильную и сплоченную команду в каждом городе или волости Ида-Вирумаа, где в настоящее время ведется активная спортивная деятельность. Примеры разобщенности можно найти во многих местах, будь то хоккей в Кохтла-Ярве или футбол в Йыхви. Наличие нескольких команд само по себе не плохо, вопрос лишь в том, что послужило причиной такой разобщенности: личные конфликты, различие взглядов или что-то еще. Проблема должна быть решена, и если для этого нужен примиритель, то этот примиритель должен быть найден.
Профессиональными спортсменами становятся только те, кто вкладывает больше усилий, чем того требует стандартная тренировка своей команды. Поэтому необходимо обеспечить на местном уровне удобный доступ спортсменов к трассам здоровья, уличным спорткомплексам, а также школьным стадионам. Президент Керсти Кальюлайд в интервью несколько лет назад подчеркнула необходимость открытости школьных стадионов, ведь только благодаря упорному труду, постоянным тренировкам и созданию качественной спортивной среды спортсмены могут достичь мировых вершин.
Несмотря на все демографические и социально-экономические трудности, наши спортсмены показывают очень хорошие результаты как на уровне мастеров, так и в юношеских классах. У нас появилось поколение очень хороших, амбициозных, энергичных, молодых и квалифицированных тренеров. Теперь нам остается только собрать мудрость всех тренеров, чтобы позволить нашему главному достоянию - детям - еще больше развивать свои таланты.