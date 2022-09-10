ОПРОС ⟩ Стали ли люди употреблять меньше алкоголя?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Анне ЮНДАС, работающая пенсионерка: - Возможно, некоторые действительно уменьшили употребление алкоголя, но вряд ли на это влияет кампания "Не пьем в сентябре", скорее, у молодого поколения прошло лето бурной свободы - каникулы, отпуска. На людей старшего возраста вряд ли что-то действует: кто хочет, тот пьет, кто не хочет сам - нет.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Игорь ЧУМАКОВ, пенсионер: - Думаю, что ничего не меняется и никакие кампании не влияют - кто пил, тот будет пить. Плакатов, призывающих отказаться от алкоголя, нигде не видел, да и не уверен, что какие-то призывы помогают задуматься злоупотребляющим алкоголем. Может, потому что сам практически не пью и вообще не думал об этом вопросе.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Наталья ДЮКАРЕВА, пенсионерка: - Мне трудно делать выводы - в своей жизни никогда не употребляла алкоголь, даже шампанское. Среди окружающих тоже никто не пьет, поэтому никогда не задумывалась над подобными проблемами, тем более не изучала ситуацию.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Валентин ФРОЛОВ, пенсионер: - Не могу ответить, потому что сам пью очень редко. Поэтому не смотрел, не интересовался и не знаю, что кампания в сентябре проходит.