БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Что происходит в течение безалкогольного месяца?

БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ. Алкоголь крадет ваше время. Если выходные больше не будут проходить в бессмысленных похмельных муках, то вы сможете уделить больше внимания самореализации и саморазвитию.

ПОВЫШАЕТСЯ ВЕРА В СЕБЯ. Вы можете испытать себя! Позитивный опыт позволяет осознать, что вы на самом деле способны преодолеть тягу к алкоголю. В результате этого повышается как вера в себя, так и самооценка.

ВЫ УЗНАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ (НЕ)ЗАВИСИМЫ ОТ АЛКОГОЛЯ. После месяца без алкоголя станет понятно, насколько вы на самом деле (не)зависимы от алкоголя.

ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ. Пауза в привычном поведении позволяет смениться старой модели поведения на новую. Вы можете открыть для себя безалкогольные вечеринки или общение - и чувствовать себя в компании на высоте и без алкоголя!

СНИЖАЕТСЯ УРОВЕНЬ СТРЕССА. Алкоголь является депрессантом, который нарушает баланс в химических процессах мозга. Если первый бокал алкоголя оказывает расслабляющее воздействие и проблемы кажутся не такими серьезными, то при постоянном употреблении алкоголя тревога и стресс будут, наоборот, расти. И облегчение этому состоянию человек будет, в свою очередь, искать в алкоголе. Пауза разрывает этот заколдованный круг и снижает уровень стресса.