БОЛЬШЕ ДЕНЕГ. Алкоголь - это удовольствие не из дешевых, и если вы больше не будете тратить на него деньги, то существенно сэкономите. Освободившиеся средства можно потратить на хобби или другие приятные вещи.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Что происходит в течение безалкогольного месяца?
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ. Алкоголь крадет ваше время. Если выходные больше не будут проходить в бессмысленных похмельных муках, то вы сможете уделить больше внимания самореализации и саморазвитию.
ПОВЫШАЕТСЯ ВЕРА В СЕБЯ. Вы можете испытать себя! Позитивный опыт позволяет осознать, что вы на самом деле способны преодолеть тягу к алкоголю. В результате этого повышается как вера в себя, так и самооценка.
ВЫ УЗНАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ (НЕ)ЗАВИСИМЫ ОТ АЛКОГОЛЯ. После месяца без алкоголя станет понятно, насколько вы на самом деле (не)зависимы от алкоголя.
ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ. Пауза в привычном поведении позволяет смениться старой модели поведения на новую. Вы можете открыть для себя безалкогольные вечеринки или общение - и чувствовать себя в компании на высоте и без алкоголя!
СНИЖАЕТСЯ УРОВЕНЬ СТРЕССА. Алкоголь является депрессантом, который нарушает баланс в химических процессах мозга. Если первый бокал алкоголя оказывает расслабляющее воздействие и проблемы кажутся не такими серьезными, то при постоянном употреблении алкоголя тревога и стресс будут, наоборот, расти. И облегчение этому состоянию человек будет, в свою очередь, искать в алкоголе. Пауза разрывает этот заколдованный круг и снижает уровень стресса.
СНИЖАЕТСЯ ВЕС ТЕЛА. Так как алкоголь содержит много калорий и, употребляя его, люди начинают также больше есть, то в течение первых недель безалкогольного периода начинает снижаться вес тела.
УЛУЧШАЕТСЯ ВНЕШНИЙ ВИД. Так как алкоголь выводит из организма жидкость, то кожа становится сухой и тусклой. В безалкогольный период улучшится эластичность кожи, а также уменьшится краснота в области носа и на щеках.
БОЛЕЕ ЯСНАЯ ГОЛОВА. Благодаря отдыху от алкоголя ускоряется процесс мышления, улучшаются память и способность к концентрации. Люди, снизившие употребление алкоголя, отмечают, что мир кажется более позитивным и ярким, появляется больше духовной энергии.
БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ. Чрезмерное употребление алкоголя может оказывать негативное воздействие на иммунную систему, а результатом плохого качества сна, обусловленного употреблением алкоголем, может быть постоянная слабость. Сделав паузу, вы заметите, как у вас появится больше энергии.
УЛУЧШАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА. Большее количество энергии и более ясная голова повышают производительность труда человека и делают его более изобретательным.
УЛУЧШАЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ. Алкоголь снижает способность самоконтроля, так вы можете совершать поступки, о которых впоследствии жалеете или за которые бывает стыдно как вам самим, так и другим. Во время "трезвой" паузы прекратятся бессмысленные ссоры, ложь, исчезнет необходимость скрывать свои поступки. Люди станут больше доверять вам и у вас появится больше возможностей проводить время со своими близкими.
СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ДАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Если раньше алкоголь был гвоздем программы всех вечеринок, то теперь необходимо найти новые способы активизации социальной жизни. Лучшими инициаторами всегда будут позитивность, предприимчивость и хорошее настроение.
ВЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТЕ СТРАДАТЬ ОТ ПОХМЕЛЬЯ. Похмелье - это негативное воздействие на тело токсинов, образовавшихся в результате чрезмерного употребления алкоголя. Алкоголь в больших количествах оказывает воздействие на центральную нервную систему и проходящие в мозгу химические процессы, в результате чего возникают головная боль, сонливость и тошнота, в кишечнике образуются воспаление и раздражение.
УЛУЧШАЕТСЯ КАЧЕСТВО СНА. Выпитый вечером алкоголь хоть и помогает быстрее заснуть, однако человек спит беспокойно, видит много снов, часто просыпается и после этого ему трудно уснуть. Уже после первой безалкогольной недели вы будете спать лучше и чувствовать себя более отдохнувшим.
ИММУННАЯ СИСТЕМА СТАНОВИТСЯ СИЛЬНЕЕ. Алкоголь истощает иммунную систему, поэтому вы становитесь более восприимчивым к различным вирусам и простудным заболеваниям. После отказа от алкоголя иммунная система начнет потихоньку восстанавливаться.
УМЕНЬШАЕТСЯ ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЗЖОГИ. Алкоголь раздражает кишечник, зачастую вызывая рефлюкс, то есть изжогу, при которой желудочный сок раздражает пищевод. После отказа от алкоголя уменьшается частота возникновения изжоги.
ПОНИЖАЕТСЯ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ. Употребление алкоголя сверх границ низкого риска может повышать кровяное давление. Чрезмерное употребление алкоголя и лишний вес являются хорошей предпосылкой для развития гипертонии. Уже через несколько недель после снижения количества употребляемого алкоголя заметна позитивная тенденция улучшения показателей кровяного давления.
УЛУЧШАЕТСЯ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ. За довольно короткий промежуток времени чрезмерное употребление алкоголя может привести к ожирению печени или стеатозу. Человек сам не в состоянии распознать ожирение печени, так как в этом случае видимые симптомы, как правило, отсутствуют. Обычно ожирение печени начинает уменьшаться после двухнедельной паузы, в более легких случаях печень полностью восстанавливается в течение 4-8 недель.
МОЖЕТ УЛУЧШИТЬСЯ СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. У пьяного человека снижается как чувствительность, так и физические способности. Так уменьшается и сексуальное наслаждение, так как алкоголь может вызывать нарушение эрекции и затруднять достижение оргазма. Трезвый человек более чувствителен, получает больше наслаждения, а также испытывает более сильную эмоциональную близость. Зачастую вследствие употребления алкоголя возникают сексуальные отношения, о которых человек потом жалеет.
УЛУЧШАЮТСЯ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ. Алкоголь выводит из организма жидкость, что негативно влияет на эффективность работы организма. В спорте важны быстрая реакция, изучение стратегии, равновесие и координация. В трезвом состоянии вы более быстрый и ловкий!
ПОСЛЕ ПАУЗЫ ЛЕГЧЕ НАЧАТЬ УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬ В УМЕРЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ. Когда вы некоторое время не пьете, толерантность к алкоголю снижается и впоследствии употребление алкоголя в больших количествах кажется бессмысленным, так как алкоголь начинает оказывать воздействие на организм человека уже после нескольких рюмок или бокалов. Людям, которые делают перерыв в употреблении алкоголя, становится легче потреблять его в умеренных количествах и лучше контролировать себя.