ФОТО ДНЯ ⟩ В Йыхви установлены уличные тренажеры

- В течение нескольких лет спортзал под открытым небом находился во дворе дома престарелых, где им почти не пользовались, и горожане не могли попасть на закрытую территорию. Поэтому мы решили перенести оборудование, - сказал Айво Тамм из хозяйственного отдела Йыхвиской волостной управы.

Дети сразу же освоили новые тренажеры, а вот взрослые пока мало ими пользуются. "Это займет время. Взрослые дольше привыкают, но мы думаем, что, предлагая рядом с игровой площадкой также занятия для родителей, мы на правильном пути", - сказал Тамм.