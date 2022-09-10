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ФОТО ДНЯ ⟩ В Йыхви установлены уличные тренажеры

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
В Йыхви установлены уличные тренажеры
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Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Несколько дней назад в Йыхви рядом с детской площадкой на улице Харидузе появились уличные тренажеры.

- В течение нескольких лет спортзал под открытым небом находился во дворе дома престарелых, где им почти не пользовались, и горожане не могли попасть на закрытую территорию. Поэтому мы решили перенести оборудование, - сказал Айво Тамм из хозяйственного отдела Йыхвиской волостной управы.

Дети сразу же освоили новые тренажеры, а вот взрослые пока мало ими пользуются. "Это займет время. Взрослые дольше привыкают, но мы думаем, что, предлагая рядом с игровой площадкой также занятия для родителей, мы на правильном пути", - сказал Тамм.

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