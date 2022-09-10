Ямочный и восстановительный ремонт дорог на улицах Кохтла-Ярве почти завершен, но в ближайшие дни горуправа объявит новый конкурс. До холодов в порядок планируют привести еще два участка - на Ахтмеском шоссе и Пыхья аллеэ.
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В Кохтла-Ярве планируют "третью волну" ремонта дорог
В Кохтла-Ярве планируют "третью волну" ремонта дорог
По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Виталия Бородина, в этом году в ремонт внутриквартальных дорог - ямочный и капитальный - город инвестировал около 400 тысяч евро.