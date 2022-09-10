В Кохтла-Ярве планируют "третью волну" ремонта дорог

- Работы почти завершены, выигравшая конкурс фирма "Kohtla Ehitusteenus" привела в порядок около 13 тысяч квадратных метров дорог общего пользования в Ахтмеской и Ярвеской частях, - сказал он. - В этом году больше внимания уделили ахтмеским улицам. В целом в порядок привели примерно столько же, сколько в прошлом году. Поэтому с уверенностью могу сказать, что ситуация с внутриквартальными дорогами в городе значительно улучшилась. Хотя проблемы, конечно, еще есть.