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В Кохтла-Ярве планируют "третью волну" ремонта дорог

Ирина Кивисельг
, журналист
В Кохтла-Ярве планируют "третью волну" ремонта дорог
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В этом году дорожные строители провели много дней на Пуру теэ. Сейчас заканчивают восстановительные работы около дома №19.
В этом году дорожные строители провели много дней на Пуру теэ. Сейчас заканчивают восстановительные работы около дома №19. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ямочный и восстановительный ремонт дорог на улицах Кохтла-Ярве почти завершен, но в ближайшие дни горуправа объявит новый конкурс. До холодов в порядок планируют привести еще два участка - на Ахтмеском шоссе и Пыхья аллеэ.

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Виталия Бородина, в этом году в ремонт внутриквартальных дорог - ямочный и капитальный - город инвестировал около 400 тысяч евро.

- Работы почти завершены, выигравшая конкурс фирма "Kohtla Ehitusteenus" привела в порядок около 13 тысяч квадратных метров дорог общего пользования в Ахтмеской и Ярвеской частях, - сказал он. - В этом году больше внимания уделили ахтмеским улицам. В целом в порядок привели примерно столько же, сколько в прошлом году. Поэтому с уверенностью могу сказать, что ситуация с внутриквартальными дорогами в городе значительно улучшилась. Хотя проблемы, конечно, еще есть.

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