На стартовавшем в четверг фестивале Station Narva президент Эстонии Алар Карис принял участие в дискуссии в качестве слушателя. Там говорили как о сносе советских памятников, о будущем города, так и о реформе образования.
Президент приехал послушать дискуссии нарвитян о танке и будущем города
Президент приехал послушать дискуссии нарвитян о танке и будущем города
8 сентября, в Нарве днем состоялось открытие фестиваля Station Narva, в ходе которой прошла беседа на тему «Нарва – что и кто?», в которой искали ответы на вопрос, должна ли Нарва стараться быть «как все».
На открытие фестиваля приехал президент Алар Карис поучаствовать в дискуссиях в качестве слушателя. «Сначала нужно слушать, а потом говорить», — сказал президент.
«У каждого из нас свое представление о Нарве, но важно знать, какой видят Нарву и самобытность этого города сами нарвитяне. Они решают, какой будет Нарва будущего, потому что Нарва их жизнь и их будущее. Стоящие рядом могут их поддерживать, иногда может быть и подталкивать. Нельзя забывать, что Нарва третий по величине город в Эстонии».