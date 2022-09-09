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Гражданам РФ запретят въезд, однако будут исключения

Erik Kalda
, ajakirjanik
Гражданам РФ запретят въезд, однако будут исключения
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Погранпункт в Нарве.
Погранпункт в Нарве. Фото: Илья Смирнов

Эстония вместе с Латвией, Литвой и Польшей введут запрет гражданам России на въезд в страну по краткосрочной шенгенской визе. В Эстонии ограничения вступят в силу 19 сентября.

Ограничения будут распространяться не на всех граждан России. Граждане РФ также могут в будущем пересекать государственную границу Эстонии для посещения членов семьи, проживающих в Шенгенской зоне на законных основаниях, или лица, с которым они воспитывают общего несовершеннолетнего ребенка.

Исключение будет распространяться на дипломатов и на граждан России, получивших краткосрочную визу Эстонии и официально трудоустроенных здесь. Также возможность въезда будет у людей, имеющих краткосрочную учебную визу, а также у работников, непосредственно занятых в международных грузовых и пассажирских перевозках.

В порядке исключения в страну пускают также людей по гуманитарным соображениям, в том числе диссидентов. Люди, которым необходимо добраться до своей страны по этому маршруту, могут проехать через Эстонию в качестве транзита. Подобные исключения также будут действовать при пересечении границы Латвии, Литвы и Польши.

По состоянию на понедельник граждане РФ имеют 49 804 действующих визы, выданных Эстонией. Из них 47 998 краткосрочных и 1805 долгосрочных. В 19 285 случаях целью поездки является туризм, посещение родственников и друзей – в 20 389 случаях.

Другие государства ЕС выдают более трех миллионов шенгенских виз в год на срок до пяти лет. Также некоторые из них выдаются для многократного въезда. Не менее десяти миллионов граждан России имеют действующую краткосрочную шенгенскую визу.

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