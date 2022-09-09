"Северное побережье" удостоено грамоты за развитие качественной журналистики в уезде

Вручение грамот состоялось сегодня на открытии Бизнес-дня "Сотворчество" в нарвском творческом центре OBJEKT.

По словам министра Рийны Сольман, новые идеи и дружеские отношения рождаются именно в такой свободной и приятной атмосфере, какая царит в осенней Нарве на официальных и неофициальных мероприятиях фестиваля Station Narva.

"Особенно я хотела бы отметить ряд людей и предприятий, благодаря которым жизнь в Нарве становится лучше и в регионе создается благоприятная среда для зарождения и развития новых идей", — сказала министр.

Почетными грамотами награждены:

- Центр творчества и предпринимательства OBJEKT за развитие предпринимательства в уезде

- День обсуждений BAZAR за продвижение в уезде культуры выражения мнений

- Центр исполнительских искусств Vaba Lava Narva за обогащение культурного пространства уезда

- Музыкальный клуб Art Club Ro-Ro за многолетнюю и насыщенную деятельность в качестве музыкального клуба и предприятия

- Туристический кластер Ида-Вирумаа за развитие в уезде сотрудничества в области туризма

- Творческий кластер Ида-Вирумаа и Вируский фонд кино за продвижение творческого предпринимательства в уезде

- Центр VitaTiim за продвижение неформального образования и работы с молодежью

- Газета Põhjarannik/"Северное побережье": за развитие качественной двуязычной журналистики в уезде

- Фестиваль "Дни оперы в Нарве" за постоянное развитие фестиваля в Нарве

- Нарвский Дом эстонского языка за сотрудничество и развитие общественных проектов в уезде

- Школа программирования Edukoht за продвижение ИТ-образования для детей и молодежи

- Нарвский городской симфонический оркестр за то, что долгие годы самоотверженно продвигает в регионе профессиональную музыкальную культуру

- Команда фестиваля Station Narva за организацию международного фестиваля и формирование сетей сотрудничества в уезде и по всей Эстонии