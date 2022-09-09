На Бизнес-дне, состоявшемся в пятницу, 9 сентября, в рамках фестиваля Station Narva, министр государственного управления Рийна Сольман вручила почетные грамоты активным предпринимателям и деятелям культуры Ида-Вирумаа. Признание получили 13 организаций (в том числе "Северное побережъе") и частных лиц, которые внесли весомый вклад в развитие региона.
"Северное побережье" удостоено грамоты за развитие качественной журналистики в уезде
Вручение грамот состоялось сегодня на открытии Бизнес-дня "Сотворчество" в нарвском творческом центре OBJEKT.
По словам министра Рийны Сольман, новые идеи и дружеские отношения рождаются именно в такой свободной и приятной атмосфере, какая царит в осенней Нарве на официальных и неофициальных мероприятиях фестиваля Station Narva.
"Особенно я хотела бы отметить ряд людей и предприятий, благодаря которым жизнь в Нарве становится лучше и в регионе создается благоприятная среда для зарождения и развития новых идей", — сказала министр.
Почетными грамотами награждены:
- Центр творчества и предпринимательства OBJEKT за развитие предпринимательства в уезде
- День обсуждений BAZAR за продвижение в уезде культуры выражения мнений
- Центр исполнительских искусств Vaba Lava Narva за обогащение культурного пространства уезда
- Музыкальный клуб Art Club Ro-Ro за многолетнюю и насыщенную деятельность в качестве музыкального клуба и предприятия
- Туристический кластер Ида-Вирумаа за развитие в уезде сотрудничества в области туризма
- Творческий кластер Ида-Вирумаа и Вируский фонд кино за продвижение творческого предпринимательства в уезде
- Центр VitaTiim за продвижение неформального образования и работы с молодежью
- Газета Põhjarannik/"Северное побережье": за развитие качественной двуязычной журналистики в уезде
- Фестиваль "Дни оперы в Нарве" за постоянное развитие фестиваля в Нарве
- Нарвский Дом эстонского языка за сотрудничество и развитие общественных проектов в уезде
- Школа программирования Edukoht за продвижение ИТ-образования для детей и молодежи
- Нарвский городской симфонический оркестр за то, что долгие годы самоотверженно продвигает в регионе профессиональную музыкальную культуру
- Команда фестиваля Station Narva за организацию международного фестиваля и формирование сетей сотрудничества в уезде и по всей Эстонии
Главной темой Бизнес-дня Station Narva, который продлится в пятницу до 18:00, является сотрудничество в различных областях, благодаря которому рождаются творческие и технологические решения и новые бизнес-модели. Мероприятие является частью фестиваля музыки и городской культуры Station Narva, который проходит на этой неделе в Нарве.