Министерство обороны: одним из краеугольных камней общенациональной обороны являются местные органы власти

«Подводя итог, можно сказать, что местные самоуправления по всей Эстонии хорошо осведомлены о функционировании государственной обороны и защиты населения, а также своей ответственности в обеспечении повседневной жизни и услуг самоуправления и организации коммуникации в опасной ситуации или во время кризиса. Семинары местных самоуправлений по государственной обороне являются отличным примером широкомасштабной национальной обороны на региональном и местном уровне, где ключевые партнеры уточняют взаимно роли, задачи и ресурсы для совместных действий в ситуации угрозы", - отметил вице-канцлер Министерства обороны по вопросам готовности Лаури Абель.

«Для Кайтселийта чрезвычайно важно, чтобы местные самоуправления и сообщества знали, какова их роль во время кризиса и войны и какой вклад их сознательные действия вносят в государственную оборону Эстонии. Члены Кайтселийта являются естественной частью местного сообщества, и я также хотел бы, чтобы в ряды Кайтселийта, помимо многих существующих, вступило бы еще больше руководителей местных самоуправлений», — добавил командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги.

Принимавшая участие в семинаре волостной старейшина острова Вормси Марис Йыгева подчеркнула, что, хотя мы все надеемся, что таких кризисных ситуаций не возникнет, важно быть готовым к возможным ситуациям. «Местные самоуправления обладают очень разными возможностями и ресурсами, но если мы будем знать, какие ресурсы каждый может использовать и как лучше сотрудничать с государством, мы будем готовы, даже если произойдет самое худшее».

В обсуждениях, с участием руководителей городов и волостей основное внимание уделялось обеспечению услугами и поставками, поддержанию единства сообществ и информированию населения.

В последнем, состоявшемся в Пярну семинаре по национальной обороне, участие приняли руководители местных самоуправлений Ляэне, Пярну, Сааре-, Хийумаа, Муху, Вормси и Рухну.