Президент Карис молодым нарвитянам: владение эстонским языком расширяет возможности

«Эстонский язык в нашей стране является инструментом для участия в жизни государства. Если хочешь формировать будущее Эстонии, надо учить язык, –сказал Карис. – Мы должны больше разъяснять молодежи, какие возможности открывает владение эстонским языком, и без каких возможностей можно остаться, если языком не владеешь».

По словам Кариса, при переходе образования на эстонский язык уровень обучения снизиться не должен. «Для того, чтобы мотивировать учащихся осваивать язык, государство должно найти дополнительные финансовые средства на организацию, например, языковых лагерей, поездок в различные регионы Эстонии, посещение музеев. Надо устраивать обмен учащимися, чтобы в течение какого-то времени молодежь могла бы поучиться в школе с эстонским языком, – пояснил Карис. – Важно также, чтобы после уроков в школе у молодежи была возможность поучаствовать в кружках по интересам на эстонском языке. Пока в Нарве таких кружков очень не хватает».