После того как Стальнухин назвал эстонские власти нацистами и фашистами, он несколько дней оставался в центре внимания по всей стране, но у Центристской партии, которой он служил почти 26 лет, не было другого выхода, кроме как указать на дверь однопартийцу, оскорбившему эстонское государство и большинство его жителей. Днем ранее правление Нарвского округа партии, правда, приняло решение оставить Стальнухина в Центристской партии на том странном основании, что он представляет точку зрения нарвитян. Таким образом, нарвские центристы усилили ошибочный стереотип, что большинство нарвитян считают Эстонию нацистским государством.