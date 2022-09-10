Трудно понять, что побудило Михаила Стальнухина, одного из самых популярных политиков Ида-Вирумаа этого столетия, таким образом вычеркнуть себя из эстонской политики и общественной жизни.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Михаил Стальнухин
После того как Стальнухин назвал эстонские власти нацистами и фашистами, он несколько дней оставался в центре внимания по всей стране, но у Центристской партии, которой он служил почти 26 лет, не было другого выхода, кроме как указать на дверь однопартийцу, оскорбившему эстонское государство и большинство его жителей. Днем ранее правление Нарвского округа партии, правда, приняло решение оставить Стальнухина в Центристской партии на том странном основании, что он представляет точку зрения нарвитян. Таким образом, нарвские центристы усилили ошибочный стереотип, что большинство нарвитян считают Эстонию нацистским государством.
Стальнухин сможет еще полгода в качестве т.н. "подоконника" (так называют внефракционных депутатов, которые садятся под окно в зале парламента. - Ред.) быть членом Рийгикогу и пользоваться сопутствующими этому благами. Даже после ухода из Рийгикогу у него будет превышающая среднюю эстонскую зарплату парламентская пенсия, выплачиваемая налогоплательщиками "нацистского государства". Вероятно, среди некоторых нарвитян он возвысится до статуса героя, но в эстонской политике ему больше нечего делать.