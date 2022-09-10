Чувствуется, что многие нарвитяне пытаются подавить свой гнев и обиду на эстонское государство за то, что правительство внезапно убрало из Нарвы советские памятники во главе с этим несчастным танком. Это было видно и во время некоторых выступлений в четверг, когда проходил традиционный городской фестиваль мнений "Базар". Некоторые люди были очень эмоциональны, пытаясь объяснить, что, по их мнению, было неправильно сделано. И не все придерживались мнения, что танк должен был остаться.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чего хотят нарвитяне?
Тем не менее нам все еще нужно прояснить одну вещь в нашем обществе. Как эстонцы и русские в нашем обществе не все думают одинаково, так и не все нарвитяне фанаты Путина и танка. Таковых, несомненно, больше, чем в среднем эстонском городе, но на это есть и вполне логичные причины.
Одним из самых ярких нарвитян, принявших участие в дискуссии, был молодой мужчина, получивший образование в Эстонской Республике и не помнящий советских времен. Однако он обвинил эстонское государство в попытке заставить его отречься от своих предков. Он сам не говорит по-эстонски, но отдал своего ребенка в эстоноязычную школу. И, как он обосновал, поэтому заказал в России учебники сталинских времен, чтобы ребенок все же мог дома получить "правильные" знания. Какой компот идентитетов!
Но, безусловно, среди нарвитян есть много тех, кто по отношению к эстонскому государству более патриотичны, чем многие эстонцы, хотя могут и не знать эстонского языка. А также тех, кто считает себя эстонцем, но восхищается путинской Россией и т.д. Но почему мы совсем не хотим говорить о тех нарвитянах, которые сейчас как волонтеры помогают украинским беженцам?
Обычному человеку, возможно, проще жить со стереотипами о различных этнических или других группах, потому что они помогают думать о сложных вещах как о простых. Однако в случае Нарвы от них будет проще избавиться, если пойти и поговорить с местными людьми. В основном их заботы на самом деле такие же, как и у остальных эстоноземельцев. Может, просто с некоторыми отличиями.