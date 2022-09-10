ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чего хотят нарвитяне?

Тем не менее нам все еще нужно прояснить одну вещь в нашем обществе. Как эстонцы и русские в нашем обществе не все думают одинаково, так и не все нарвитяне фанаты Путина и танка. Таковых, несомненно, больше, чем в среднем эстонском городе, но на это есть и вполне логичные причины.

Одним из самых ярких нарвитян, принявших участие в дискуссии, был молодой мужчина, получивший образование в Эстонской Республике и не помнящий советских времен. Однако он обвинил эстонское государство в попытке заставить его отречься от своих предков. Он сам не говорит по-эстонски, но отдал своего ребенка в эстоноязычную школу. И, как он обосновал, поэтому заказал в России учебники сталинских времен, чтобы ребенок все же мог дома получить "правильные" знания. Какой компот идентитетов!

Но, безусловно, среди нарвитян есть много тех, кто по отношению к эстонскому государству более патриотичны, чем многие эстонцы, хотя могут и не знать эстонского языка. А также тех, кто считает себя эстонцем, но восхищается путинской Россией и т.д. Но почему мы совсем не хотим говорить о тех нарвитянах, которые сейчас как волонтеры помогают украинским беженцам?