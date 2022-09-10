Президент Карис в Нарве: менталитет многих людей и невозможно изменить

- Вы полтора часа слушали на нарвском фестивале мнений "Базар" обмен мыслями между местными жителями и гостями касательно Нарвы, ее прошлого и надежд на будущее. Затрагивались также конфликт вокруг танка и перевод общеобразовательных школ на эстоноязычное образование. Какие выводы вы сделали из этого для себя?

- Пожалуй, все услышанное здесь требует дальнейшего осмысления. Один раз в году - это слишком мало для обсуждения таких тем. Мы не должны также бояться радикальных высказываний, если они, конечно, не подстрекают к насилию или войне. Нужно все это обговорить, а также пережить все вербальные конфликты.