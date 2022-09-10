Приехавший в четверг послушать обсуждения на проходящем в рамках фестиваля "Station Narva" мероприятии "Базар" президент Алар Карис сказал, что мировоззрение многих проживающих в Эстонии сторонников деятельности Путина изменить и невозможно, однако будущее Эстонии строят те, кто придерживается другого мнения.
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Президент Карис в Нарве: менталитет многих людей и невозможно изменить
Президент Карис в Нарве: менталитет многих людей и невозможно изменить
- Вы полтора часа слушали на нарвском фестивале мнений "Базар" обмен мыслями между местными жителями и гостями касательно Нарвы, ее прошлого и надежд на будущее. Затрагивались также конфликт вокруг танка и перевод общеобразовательных школ на эстоноязычное образование. Какие выводы вы сделали из этого для себя?
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