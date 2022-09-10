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Station Narva ⟩ Начавшийся в Нарве фестиваль показывает, что это не только город одного танка

Эрик Гамзеев
, журналист
Начавшийся в Нарве фестиваль показывает, что это не только город одного танка
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На открытии фестиваля выступила бразильская певица Jacque Falcheti.
На открытии фестиваля выступила бразильская певица Jacque Falcheti. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Проводимый с четверга по воскресенье вот уже в пятый раз фестиваль "Station Narva" показывает, что приграничный город - это очень хорошее место для развития культурной жизни.

Председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков сказал в четверг, открывая фестиваль, что за последний месяц устал думать и говорить в основном на одну тему, подразумевая нарвский красный танк. "Теперь, наконец, становится видно, что наша жизнь здесь имеет и другие стороны. Я рад, что этот фестиваль показывает Нарву в совершенно других красках", - сказал он, поблагодарив также нынешнего главного организатора Хелен Сильдна за то, что она уже пять лет находит силы руководить этим фестивалем.

Жаворонков пообещал, что город Нарва в дальнейшем постарается больше вкладываться в проведение этого фестиваля. "Мы знаем, что в том, что касается культуры, в Нарве есть еще пространство для развития. Надеюсь, что люди получат на этом фестивале в Нарве позитивные эмоции", - сказал Жаворонков.

Хелен Сильдна отметила, что одна из вестей нынешнего фестиваля адресована и членам правительства, которые тоже приедут в Нарву, а заключается она в том, чтобы они уделяли больше времени и старались больше слушать. "Новой традицией могло бы стать, чтобы мы запасались временем и не приезжали в Нарву лишь с коротким визитом. Выпьем чашечку чая или бокальчик вина. Послушаем музыку и побудем в одном моменте времени и пространстве", - сказала она.

На состоявшейся в четверг после открытия фестиваля дискуссии "Нарва - что и кто?" присутствовал также президент Эстонии Алар Карис, около двух часов он слушал мысли нарвитян об их идентитете и переходе на эстоноязычное образование, о вывозе танка. "Сначала надо выслушать, а потом можно и сказать", - объяснил Карис, находившийся на этом мероприятии в роли слушателя, а не оратора.

На фестивале "Station Narva" в субботу выступят финский аккордеонист-виртуоз Киммо Похьонен, украинская электро-фолк-группа "Onuka", эстонские ансамбли "Mahavok" и "Regatt", а также многие другие артисты. Открыты будут несколько выставок, состоятся экскурсии. 

Признания удостоились активисты в области культуры и предпринимательства в Ида-Вирумаа

Министр госуправления Рийна Солман вручила сегодня на проходившем в рамках фестиваля "Station Narva" дне предпринимательства благодарственные письма активно развивающим сферу культуры и предпринимательства в Нарве и Ида-Вирумаа.

Благодарственных писем удостоились:

  • Центр творчества и предпринимательства "OBJEKT" за развитие предприимчивости в уезде
  • День обсуждений "BAZAR" за продвижение культуры выражения мнений в уезде
  • Центр постановочного искусства "Vaba Lava Narva" за обогащение культурного пространства уезда
  • "Art Club Ro-Ro" за долговременную и содержательную деятельность в качестве музыкального клуба и предприятия
  • Ида-Вируский кластер туризма за развитие сотрудничества в сфере туризма в уезде
  • Ида-Вируский творческий кластер и Вируский кинофонд за развитие креативного предпринимательства в уезде
  • Центр "VitaTiim" за развитие неформальной учебы и молодежной работы
  • Газета "Põhjarannik" / "Северное побережье" за развитие качественной двуязычной журналистики в уезде
  • Нарвские дни оперы за ежегодное развитие фестиваля в Нарве
  • Нарвский дом эстонского языка за развитие сотрудничества и общинных проектов в уезде
  • Школа программирования "Edukoht" за развитие детского и юношеского ИТ-образования
  • Нарвский городской симфонический оркестр за долговременное самоотверженное развитие профессиональной музыкальной культуры в регионе
  • Команда фестиваля "Station Narva" за организацию международного фестиваля и создание новых планов сотрудничества в уезде и во всей Эстонии.
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