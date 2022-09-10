Station Narva ⟩ Начавшийся в Нарве фестиваль показывает, что это не только город одного танка

Председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков сказал в четверг, открывая фестиваль, что за последний месяц устал думать и говорить в основном на одну тему, подразумевая нарвский красный танк. "Теперь, наконец, становится видно, что наша жизнь здесь имеет и другие стороны. Я рад, что этот фестиваль показывает Нарву в совершенно других красках", - сказал он, поблагодарив также нынешнего главного организатора Хелен Сильдна за то, что она уже пять лет находит силы руководить этим фестивалем.

Жаворонков пообещал, что город Нарва в дальнейшем постарается больше вкладываться в проведение этого фестиваля. "Мы знаем, что в том, что касается культуры, в Нарве есть еще пространство для развития. Надеюсь, что люди получат на этом фестивале в Нарве позитивные эмоции", - сказал Жаворонков.

Хелен Сильдна отметила, что одна из вестей нынешнего фестиваля адресована и членам правительства, которые тоже приедут в Нарву, а заключается она в том, чтобы они уделяли больше времени и старались больше слушать. "Новой традицией могло бы стать, чтобы мы запасались временем и не приезжали в Нарву лишь с коротким визитом. Выпьем чашечку чая или бокальчик вина. Послушаем музыку и побудем в одном моменте времени и пространстве", - сказала она.