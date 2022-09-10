БЕСЧЕЛОВЕЧНО ⟩ Бежавшие из Украины от бомб попадают в Кивиыли в условия как после бомбежки

Кухня квартиры по улице Соо до того, как волонтеры занялись ею и разобрали старый пол.

Сообщество взволновал распространенный в "Facebook" пост о предоставленной волостью нежилой квартире, где должны жить мать и четверо ее детей. Добровольцы засучили рукава и для начала сняли заплесневелый кухонный пол. "С людьми обращаются как со свиньями, это бесчеловечно", - возмущались Ханнес Сауль и Ахти Эскель.