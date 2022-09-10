Сообщество взволновал распространенный в "Facebook" пост о предоставленной волостью нежилой квартире, где должны жить мать и четверо ее детей. Добровольцы засучили рукава и для начала сняли заплесневелый кухонный пол. "С людьми обращаются как со свиньями, это бесчеловечно", - возмущались Ханнес Сауль и Ахти Эскель.
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БЕСЧЕЛОВЕЧНО ⟩ Бежавшие из Украины от бомб попадают в Кивиыли в условия как после бомбежки
Бежавшие из Украины от бомб попадают в Кивиыли в условия как после бомбежки
- Нам даже не пришлось ломать старый пол, мы его просто подняли, - описывает Ахти Эскель кухню четырехкомнатной квартиры по улице Соо, 18 в Кивиыли и показывает фотографии угольно-черных половиц, которые отправились на свалку.