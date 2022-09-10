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БЕСЧЕЛОВЕЧНО ⟩ Бежавшие из Украины от бомб попадают в Кивиыли в условия как после бомбежки

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Бежавшие из Украины от бомб попадают в Кивиыли в условия как после бомбежки
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Кухня квартиры по улице Соо до того, как волонтеры занялись ею и разобрали старый пол.
Кухня квартиры по улице Соо до того, как волонтеры занялись ею и разобрали старый пол. Фото: Erakogu

Сообщество взволновал распространенный в "Facebook" пост о предоставленной волостью нежилой квартире, где должны жить мать и четверо ее детей. Добровольцы засучили рукава и для начала сняли заплесневелый кухонный пол. "С людьми обращаются как со свиньями, это бесчеловечно", - возмущались Ханнес Сауль и Ахти Эскель.

- Нам даже не пришлось ломать старый пол, мы его просто подняли, - описывает Ахти Эскель кухню четырехкомнатной квартиры по улице Соо, 18 в Кивиыли и показывает фотографии угольно-черных половиц, которые отправились на свалку.

- Что сделает черная плесень с легкими маленьких детей? Астма и так далее, - добавляет Ханнес Сауль. - Волостные чиновники начали терять человечность, заставляют людей жить в свинарниках, где нет пола. А в некоторых квартирах вместо унитаза дырка в полу.

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