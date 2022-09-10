Полиция расследует случившуюся на строительстве Ида-Вируской центральной больницы смерть предпринимателя

В реновируемом здании Ида-Вируской центральной больницы в Ахтме 26 августа произошел несчастный случай с тяжкими последствиями: человек упал с высоты нескольких метров в коммуникационную шахту и скончался от полученных травм на месте происшествия. Жертвой оказался 62-летний Юрий Фирсов - опытный, а также известный и признанный местный строительный предприниматель, фирма которого "Eltexterm" провела множество работ на местных объектах, а также за пределами Ида-Вирумаа. В том числе для такого известного предприятия, как "Rand & Tuulberg", по заказу которого и теперь выполняла трубные работы в реновируемом старом больничном здании.