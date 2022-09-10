После завершения политической карьеры Стальнухин станет получать солидную спецпенсию

Дело в том, что лицам, входившим в состав определенных парламентов, государство выплачивает специальные пенсии немалого размера. Вправе ли покидающий политику Михаил Стальнухин рассчитывать на спецпенсию?

Департамент социального страхования (ДСС), отвечая на вопрос Delfi, сообщил, что ничего не может сказать по поводу размера возможной специальной пенсии Стальнухина, так как он не передавал ведомству данные, необходимые для расчета пенсии.

Департамент социального страхования, по сообщению пресс-службы, не вправе сообщать данные, если человек к ним не обращался, но может объяснить, на каких основаниях человек может рассчитывать на специальную пенсию.

Катрин Ваяллинг, руководитель пресс-службы ДСС, перечислила несколько факторов, которые учитываются при расчете специальной пенсии депутатов парламента.

Специфическая подборка

Пенсия депутата парламента положена народным избранникам, которые являлись:

• членами Верховного Совета XII созыва

• членами Рийгикогу VII созыва (30.09.1992–10.03.1995)

• членами Рийгикогу VIII созыва (11.03.1995–13.03.1999)

• членами Рийгикогу IX созыва (14.03.1999–21.03.2003)

Трудовой стаж

Для получения пенсии по старости необходимо иметь не менее чем 25 лет пенсионного стажа, народный избранник должен состоять в одном или нескольких составах Рийгикогу не менее трех лет.

Пенсия по старости депутата парламента зависит от того, как долго он был членом Рийгикогу:

не менее 3 лет – 40% должностного оклада члена Рийгикогу

не менее 6 лет – 60% должностного оклада члена Рийгикогу

не менее 9 лет – 75% должностного оклада члена Рийгикогу

Ходатайство

После окончания полномочий депутата Рийгикогу специальная пенсия автоматически не назначается.