Юри Ратас: Центристская партия не планирует обсуждать вопрос об исключении Яны Тоом из своих рядов

Председатель партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер сказал Delfi, что удивлен тем, что Яна Тоом все еще является членом Центристской партии. „Деятельность Тоом, направленная против безопасности эстонского государства, намного опаснее и наносит больший вред имиджу Эстонии, чем вербальные заявления Михаила Стальнухина“, - сказал он. В начале этой недели Стальнухин был исключен из рядов Центристской партии из-за занятой им позиции в отношении эстонского правительства.

„Если Хелир-Валдор Сеэдер хочет вступить в Центристскую партию и решать дела этой партии, ему следует написать заявление“, - сказал Ратас, комментируя заявление председателя Isamaa. Как полагает Ратас, слова Сеэдера объясняются низким рейтингом партии Isamaa и желанием переманить избирателей EKRE.

„Член Европейского парламента имеет право запрашивать базовые документы и правовые основания. Насколько мне известно, об этом же говорили Северные страны, которые тоже хотели бы знать, насколько правомочно такое решение“, - сказал Ратас.

Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд согласен с Юри Ратасом. „Яна Тоом, пользуясь своим мандатом депутата Европарламента, хочет с помощью меморандума лучше понимать цели Шенгенского соглашения о границах. Северные страны также трактуют Шенгенское соглашение иначе, чем страны Балтии и Польша“, - сказал он.

Следует ли действия Яны Тоом рассматривать как признак того, что Центристская партии не придерживается единого мнения по поводу ограничений на въезд и запрета на выдачу виз?

Карилайд так не считает. „Даже если содержание письма не нравится, это не значит, что оно не должно быть написано“, - сказал он.