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Комиссия по воинским захоронениям приняла решение о переносе еще 18 военных могил

Erik Kalda
, ajakirjanik
Комиссия по воинским захоронениям приняла решение о переносе еще 18 военных могил
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Воинское захоронение в Таллинне.
Воинское захоронение в Таллинне. Фото: Mihkel Maripuu

Комиссия по воинским захоронениям постановила, что в Эстонии следует выкопать 40 могил советских воинов, а останки перезахоронить на кладбищах. Для Военного музея это означает расходы в несколько десятков тысяч евро, пишет rus.err.ee.

В середине августа комиссия приняла решение о перезахоронении 22 воинских захоронений, и теперь она пришла к выводу, что необходимо перезахоронить еще 18 могил.

„На данный момент подтверждено, что 40 могил расположены в неподходящих местах, в их отношении мы приняли решение. На следующем заседании Комиссии по воинским захоронениям пройдет обсуждение 25 могил, в отношении одной мы приняли решение, что она находится в подходящем месте: речь идет о могиле в городе Тюри на улице Кастани“, - сказал советник отдела воинской службы Министерства обороны Андрес Сиплане.

В Эстонии насчитывается более 130 воинских захоронений, их пригодность для текущего местоположения оценивает действующая при Министерстве обороны Комиссия по воинским захоронениям.

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