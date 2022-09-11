Комиссия по воинским захоронениям постановила, что в Эстонии следует выкопать 40 могил советских воинов, а останки перезахоронить на кладбищах. Для Военного музея это означает расходы в несколько десятков тысяч евро, пишет rus.err.ee.
Комиссия по воинским захоронениям приняла решение о переносе еще 18 военных могил
Комиссия по воинским захоронениям приняла решение о переносе еще 18 военных могил
В середине августа комиссия приняла решение о перезахоронении 22 воинских захоронений, и теперь она пришла к выводу, что необходимо перезахоронить еще 18 могил.
„На данный момент подтверждено, что 40 могил расположены в неподходящих местах, в их отношении мы приняли решение. На следующем заседании Комиссии по воинским захоронениям пройдет обсуждение 25 могил, в отношении одной мы приняли решение, что она находится в подходящем месте: речь идет о могиле в городе Тюри на улице Кастани“, - сказал советник отдела воинской службы Министерства обороны Андрес Сиплане.
В Эстонии насчитывается более 130 воинских захоронений, их пригодность для текущего местоположения оценивает действующая при Министерстве обороны Комиссия по воинским захоронениям.