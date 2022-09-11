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В Ивангороде торжественно открыли памятник-танк "Т-34"

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Ивангороде торжественно открыли памятник-танк "Т-34"
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Мемориал создан в ответ на демонтаж аналогичного памятника в Нарве властями Эстонии. На фото: демонтаж Нарвского танка.
Мемориал создан в ответ на демонтаж аналогичного памятника в Нарве властями Эстонии. На фото: демонтаж Нарвского танка. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В российском Иваногроде на границе с Эстонией в воскресенье, 11 сентября, торжественно открыли памятник-танк "Т-34". Мемориал создан в ответ на демонтаж аналогичного памятника в Нарве властями Эстонии.

Открытие нового мемориала было приурочено к отмечаемому в России Дню танкиста, передает официальный сайт правительства Ленинградской области, пишет ERR.

Танк был установлен перед погранпереходом, напротив музея Ивана Билибина.

Памятник открыл замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. В церемонии также участвовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сообщается, что решение об установке памятника танку "Т-34" в Ивангороде было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу. К месту размещения танк, участвовавший в парадах на Красной площади в Москве, подошел своим ходом.

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