В Ивангороде торжественно открыли памятник-танк "Т-34"

Открытие нового мемориала было приурочено к отмечаемому в России Дню танкиста, передает официальный сайт правительства Ленинградской области, пишет ERR.

Сообщается, что решение об установке памятника танку "Т-34" в Ивангороде было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу. К месту размещения танк, участвовавший в парадах на Красной площади в Москве, подошел своим ходом.