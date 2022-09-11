Дополнено ⟩ В Тойла появился песчаный пляж

Фото: Эрик Калда

Пляж в Тойла стал песчаным после того, как граница моря в некоторых местах отступила примерно на десять метров.

Природное явление привлекло множество людей, которые гуляют по отмели и снимают фото и видео на ее фоне.

Местные жители говорят, что сегодня песчаная отмель начала уменьшаться по сравнению с предыдущими днями.

Риво Уйбоупин, директор Института морских систем Таллиннского технологического университета, сказал Postimees, что низкий уровень воды на эстонском побережье был вызван северо-восточным ветром, который дул последние 5-6 дней и оттеснил воду от берегов Эстонии, а уровень воды местами на 30-40 сантиметров ниже обычного.

«Поэтому уровень воды на побережье Эстонии сейчас ниже. И не только в Таллинне, но и в других местах, например, в Рохукюла и Пярну», – сказал Уйбупин.