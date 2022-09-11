Пляж Тойла, известный как каменистый, на этой неделе получил полосу песка шириной в несколько метров.
Дополнено ⟩ В Тойла появился песчаный пляж
Пляж в Тойла стал песчаным после того, как граница моря в некоторых местах отступила примерно на десять метров.
Природное явление привлекло множество людей, которые гуляют по отмели и снимают фото и видео на ее фоне.
Местные жители говорят, что сегодня песчаная отмель начала уменьшаться по сравнению с предыдущими днями.
Риво Уйбоупин, директор Института морских систем Таллиннского технологического университета, сказал Postimees, что низкий уровень воды на эстонском побережье был вызван северо-восточным ветром, который дул последние 5-6 дней и оттеснил воду от берегов Эстонии, а уровень воды местами на 30-40 сантиметров ниже обычного.
«Поэтому уровень воды на побережье Эстонии сейчас ниже. И не только в Таллинне, но и в других местах, например, в Рохукюла и Пярну», – сказал Уйбупин.
Самый экстремальный момент уже прошел, и уровень воды за последние дни немного поднялся. Низкий уровень воды на побережье Эстонии сохранится еще несколько дней, так как в ближайшие дни будут преобладать ветры, дующие с востока и северо-востока.