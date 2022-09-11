Нарвский "Транс" разгромил столичный "Легион" – 6:1

На 21-й минуте Денис Дедечко воспользовался ошибкой голкипера "Легиона" Ивана Батурина и поразил цель практически с центра поля.

А через три минуты ошибся уже защитник "Легиона" Эрко Йонне Тыугъяс, не рассчитавший силу паса на вратаря. В итоге мяч перехватил Александр Кожевников и удвоил преимущество "Транса".

На 28-й минуте игрок "Легиона" Никита Гранкин, замкнув передачу Даниила Тарасенкова с фланга, сократил отставание в счете.

На 68-й минуте Арсений Ковальчук сделал счет 3:1 в пользу "Транса". В концовке у нарвитян отличились вышедшие на замену Эдуард Головлев и Александр Закарлюка, оформивший дубль за две минуты.

"Это была тяжелая игра до концовки, когда мы забили три гола подряд. А так была равная игра. Было непросто", - подвел итог матча в интервью ERR Дедечко.

"Приятно выигрывать, забив много голов. Получилось забивать с тех моментов, которые мы создаем. Хотя мы могли еще пять-шесть легко очень забить. Было много моментов. Но шесть - это хороший результат. Ведь многие игры мы играем вничью, когда создаем много моментов. Думаю, дальше будет лучше. Бутылка эта открылась", - отметил главный тренер нарвского "Транса" Алексей Еременко.

"Цель на окончание сезона - набрать как можно больше очков. У нас сейчас все очень хорошо, все здоровы. 20 человек в заявке, то есть девять - на скамейке. И еще трое в заявку даже не попали. У нас серьезная конкуренция", - добавил Еременко.